20 ноября 2023

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выступил с важным заявлением к болельщикам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Металлург – Трактор. Магнитогорск, гол, победа, хк трактор, хоккей
«Трактор» призвал болельщиков остерегаться мошенников при покупке билетов Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» предостерег болельщиков от покупки фальшивых билетов на игры команды. С таким заявлением пресс-служба клуба выступила 21 ноября.

«Участились случаи недобросовестной продажи билетов. Покупка билетов на сторонних ресурсах не дает вам гарантии посещения матча. Напоминаем, что приобрести билеты на игры «черно-белых» в Челябинске можно только на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров «Трактора», — говорится в заявлении.

После смены главного тренера в начале октября клуб «Трактор» заметно улучшил игру и выиграл несколько матчей подряд. В результате болельщики пошли на хоккей, и девять подряд домашних матчей «Трактора» в Челябинске собрали на трибунах аншлаги. Активизацию мошенников в «Тракторе» связывают именно с этим обстоятельством.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Трактор» предостерег болельщиков от покупки фальшивых билетов на игры команды. С таким заявлением пресс-служба клуба выступила 21 ноября. «Участились случаи недобросовестной продажи билетов. Покупка билетов на сторонних ресурсах не дает вам гарантии посещения матча. Напоминаем, что приобрести билеты на игры «черно-белых» в Челябинске можно только на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров «Трактора», — говорится в заявлении. После смены главного тренера в начале октября клуб «Трактор» заметно улучшил игру и выиграл несколько матчей подряд. В результате болельщики пошли на хоккей, и девять подряд домашних матчей «Трактора» в Челябинске собрали на трибунах аншлаги. Активизацию мошенников в «Тракторе» связывают именно с этим обстоятельством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...