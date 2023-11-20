Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выступил с важным заявлением к болельщикам

21 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

«Трактор» призвал болельщиков остерегаться мошенников при покупке билетов Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» предостерег болельщиков от покупки фальшивых билетов на игры команды. С таким заявлением пресс-служба клуба выступила 21 ноября. «Участились случаи недобросовестной продажи билетов. Покупка билетов на сторонних ресурсах не дает вам гарантии посещения матча. Напоминаем, что приобрести билеты на игры «черно-белых» в Челябинске можно только на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров «Трактора», — говорится в заявлении. После смены главного тренера в начале октября клуб «Трактор» заметно улучшил игру и выиграл несколько матчей подряд. В результате болельщики пошли на хоккей, и девять подряд домашних матчей «Трактора» в Челябинске собрали на трибунах аншлаги. Активизацию мошенников в «Тракторе» связывают именно с этим обстоятельством.

Хоккейный клуб «Трактор» предостерег болельщиков от покупки фальшивых билетов на игры команды. С таким заявлением пресс-служба клуба выступила 21 ноября. «Участились случаи недобросовестной продажи билетов. Покупка билетов на сторонних ресурсах не дает вам гарантии посещения матча. Напоминаем, что приобрести билеты на игры «черно-белых» в Челябинске можно только на официальных ресурсах клуба и у прямых партнеров «Трактора», — говорится в заявлении. После смены главного тренера в начале октября клуб «Трактор» заметно улучшил игру и выиграл несколько матчей подряд. В результате болельщики пошли на хоккей, и девять подряд домашних матчей «Трактора» в Челябинске собрали на трибунах аншлаги. Активизацию мошенников в «Тракторе» связывают именно с этим обстоятельством.