Медведев допустил взятие Киева в рамках СВО

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Российские войска могут «дойти» до Киева в рамках СВО, заявил Медведев Фото:

Россия может дойти до освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, <…> в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — заявил Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Зампред Совбеза выделяет две причины, по которым Киев должен быть освобожден российскими военными. «Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации», — назвал он.

Кроме того, Медведев назвал Одессу российским городом и призвал ее вернуться «домой». В конце 2023 года зампред Совбеза говорил, что такие города, как Днепропетровск, Николаев, Киев, Одесса и Харьков и многие другие «пока промаркированы на картах желто-голубым цветом».

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Россия может дойти до освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, <…> в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — заявил Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Зампред Совбеза выделяет две причины, по которым Киев должен быть освобожден российскими военными. «Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации», — назвал он. Кроме того, Медведев назвал Одессу российским городом и призвал ее вернуться «домой». В конце 2023 года зампред Совбеза говорил, что такие города, как Днепропетровск, Николаев, Киев, Одесса и Харьков и многие другие «пока промаркированы на картах желто-голубым цветом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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