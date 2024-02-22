Медведев допустил взятие Киева в рамках СВО

Россия может дойти до освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, <…> в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — заявил Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
Зампред Совбеза выделяет две причины, по которым Киев должен быть освобожден российскими военными. «Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации», — назвал он.
Кроме того, Медведев назвал Одессу российским городом и призвал ее вернуться «домой». В конце 2023 года зампред Совбеза говорил, что такие города, как Днепропетровск, Николаев, Киев, Одесса и Харьков и многие другие «пока промаркированы на картах желто-голубым цветом».
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