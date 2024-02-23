Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин внимательно слушал доклад о развитии ЧечниФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Были подняты вопросы социально-экономического развития Чечни и участия чеченских подразделений в СВО, рассказал Кадыров.
«Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил Путину о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что Путин детально погружается в каждую тему. Такой подход позволяет принимать лучшие решения, уточнил Кадыров.
Во время встречи президент России задался вопросом о службе чеченских подразделений в зоне специальной военной операции. Кадыров подробно прокомментировал все моменты. Он также заявил, что резервные подразделения укомплектованы и в любой момент могут выдвинуться в бой.
До этого Кадыров сообщил, что новый район Грозного будет назван в честь Владимира Путина. Он включит в себя 130 многоквартирных домов и множество объектов социальной инфрастуктуры. По словам Кадырова, решение назвать район в честь президента было принято в знак глубокой благодарности со стороны Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Были подняты вопросы социально-экономического развития Чечни и участия чеченских подразделений в СВО, рассказал Кадыров. «Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил Путину о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Путин детально погружается в каждую тему. Такой подход позволяет принимать лучшие решения, уточнил Кадыров. Во время встречи президент России задался вопросом о службе чеченских подразделений в зоне специальной военной операции. Кадыров подробно прокомментировал все моменты. Он также заявил, что резервные подразделения укомплектованы и в любой момент могут выдвинуться в бой. До этого Кадыров сообщил, что новый район Грозного будет назван в честь Владимира Путина. Он включит в себя 130 многоквартирных домов и множество объектов социальной инфрастуктуры. По словам Кадырова, решение назвать район в честь президента было принято в знак глубокой благодарности со стороны Чечни.