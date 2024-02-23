Кадыров рассказал о личной встрече с Путиным. Фото

Кадыров на личной встрече обсудил с Путиным развитие Чечни
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Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин внимательно слушал доклад о развитии Чечни Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Были подняты вопросы социально-экономического развития Чечни и участия чеченских подразделений в СВО, рассказал Кадыров.

«Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил Путину о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что Путин детально погружается в каждую тему. Такой подход позволяет принимать лучшие решения, уточнил Кадыров.

Во время встречи президент России задался вопросом о службе чеченских подразделений в зоне специальной военной операции. Кадыров подробно прокомментировал все моменты. Он также заявил, что резервные подразделения укомплектованы и в любой момент могут выдвинуться в бой.

До этого Кадыров сообщил, что новый район Грозного будет назван в честь Владимира Путина. Он включит в себя 130 многоквартирных домов и множество объектов социальной инфрастуктуры. По словам Кадырова, решение назвать район в честь президента было принято в знак глубокой благодарности со стороны Чечни.

Кадыров сфотографировался с Путиным
Кадыров сфотографировался с Путиным
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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным. Были подняты вопросы социально-экономического развития Чечни и участия чеченских подразделений в СВО, рассказал Кадыров. «Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил Путину о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что Путин детально погружается в каждую тему. Такой подход позволяет принимать лучшие решения, уточнил Кадыров. Во время встречи президент России задался вопросом о службе чеченских подразделений в зоне специальной военной операции. Кадыров подробно прокомментировал все моменты. Он также заявил, что резервные подразделения укомплектованы и в любой момент могут выдвинуться в бой. До этого Кадыров сообщил, что новый район Грозного будет назван в честь Владимира Путина. Он включит в себя 130 многоквартирных домов и множество объектов социальной инфрастуктуры. По словам Кадырова, решение назвать район в честь президента было принято в знак глубокой благодарности со стороны Чечни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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