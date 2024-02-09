Кадыров сделал комплимент Путину и пожалел американцев

Кадыров назвал Путина отличником после интервью Карлсону

09 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров высоко оценил интервью Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент России Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник, который не читал по бумажке. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пожалев американцев, которые не способны воспринять заявления главы РФ. «Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . В своем посте он также пожалел и американцев, которые «стали заложниками» собственных СМИ. Кадыров отметил, что для многих истинные цели начала СВО стали откровением, хотя Россия о них высказывается уже второй год. По словам главы Чечни, эта реакция говорит о многом. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону Путин два часа говорил с Карлсоном. Перед тем, как дать ответ на вопрос, почему Россия начала спецоперацию, президент привел, по его словам, маленькую историческую справку. Она вышла на 25 минут. В ней была затронута история России от 862 года. Все важные заявления Путина — в материале URA.RU. Сейчас число просмотров интервью на странице Карслона в X перевалило за 100 миллионов. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что разговор журналиста и президента вызвал большой ажиотаж в ФРГ. Немцы активно пересылают запись друг другу, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин, который дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону, показал себя как отличник, который не читал по бумажке. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пожалев американцев, которые не способны воспринять заявления главы РФ. «Само интервью, несомненно, интересное, и Владимир Владимирович говорил доступным языком, без суфлера и подсказок, без шпаргалок и без подготовки. Отличник среди всех президентов мира!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. В своем посте он также пожалел и американцев, которые «стали заложниками» собственных СМИ. Кадыров отметил, что для многих истинные цели начала СВО стали откровением, хотя Россия о них высказывается уже второй год. По словам главы Чечни, эта реакция говорит о многом. Путин два часа говорил с Карлсоном. Перед тем, как дать ответ на вопрос, почему Россия начала спецоперацию, президент привел, по его словам, маленькую историческую справку. Она вышла на 25 минут. В ней была затронута история России от 862 года. Все важные заявления Путина — в материале URA.RU. Сейчас число просмотров интервью на странице Карслона в X перевалило за 100 миллионов. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что разговор журналиста и президента вызвал большой ажиотаж в ФРГ. Немцы активно пересылают запись друг другу, передает «Национальная служба новостей».