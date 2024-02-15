15 февраля 2024

Кадыров: новый район Грозного назовут в честь Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня. Грозный , чечня, грозный, храм михаила архангела
Новый район Грозного расположится на территории свыше 200 гектаров (архивное фото) Фото:

Новый район Грозного будет носить имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Также глава Чечни сообщил, что район будет расположен на территории более 200 гектаров и включит 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки. Кадыров добавил, что решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина было принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя.

Ранее Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в выборах президента в 2024 является «абсолютно правильным и необходимым», передает «Национальная служба новостей». Также он выразил готовность предоставить ему всю необходимую помощь.

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Новый район Грозного будет носить имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни сообщил, что район будет расположен на территории более 200 гектаров и включит 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки. Кадыров добавил, что решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина было принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя. Ранее Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в выборах президента в 2024 является «абсолютно правильным и необходимым», передает «Национальная служба новостей». Также он выразил готовность предоставить ему всю необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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