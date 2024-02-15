Кадыров: новый район Грозного назовут в честь Путина

16 февраля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Новый район Грозного расположится на территории свыше 200 гектаров (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый район Грозного будет носить имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни сообщил, что район будет расположен на территории более 200 гектаров и включит 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки. Кадыров добавил, что решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина было принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя. Ранее Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в выборах президента в 2024 является «абсолютно правильным и необходимым», передает «Национальная служба новостей». Также он выразил готовность предоставить ему всю необходимую помощь.

Новый район Грозного будет носить имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ознакомился с ходом работ в центральной части города. Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни сообщил, что район будет расположен на территории более 200 гектаров и включит 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Также будет проведена модернизация транспортной развязки. Кадыров добавил, что решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина было принято в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желания увековечить его имя. Ранее Кадыров заявил, что решение Путина участвовать в выборах президента в 2024 является «абсолютно правильным и необходимым», передает «Национальная служба новостей». Также он выразил готовность предоставить ему всю необходимую помощь.