23 февраля 2024
22 февраля 2024

Наркодиспансер в Пермском крае возглавил экс-глава перинатального центра

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, сумка, кресло
В пермском наркодиспансере появился новый руководитель Фото:

Руководителем Пермского краевого клинического наркологического диспансера стал Дмитрий Михневич. Ранее он возглавлял региональный перинатальный центр. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«Главным врачом ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический наркологический диспансер“ является Дмитрий Владимирович Михневич. Он приступил к исполнению обязанностей 20 февраля 2024 года», — указано в сервисе.

В марте 2023 года Ольга Лих ушла с поста заведующей перинатальным центром (ПКПЦ). Заведующим ПКПЦ и заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи был назначен Михневич. В 2017 году Михневич занимал пост замдиректора департамента здравоохранения в Севастополе. В то время ведомством руководил Антон Бахлыков — бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

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Руководителем Пермского краевого клинического наркологического диспансера стал Дмитрий Михневич. Ранее он возглавлял региональный перинатальный центр. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «Главным врачом ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический наркологический диспансер“ является Дмитрий Владимирович Михневич. Он приступил к исполнению обязанностей 20 февраля 2024 года», — указано в сервисе. В марте 2023 года Ольга Лих ушла с поста заведующей перинатальным центром (ПКПЦ). Заведующим ПКПЦ и заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи был назначен Михневич. В 2017 году Михневич занимал пост замдиректора департамента здравоохранения в Севастополе. В то время ведомством руководил Антон Бахлыков — бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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