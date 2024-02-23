Наркодиспансер в Пермском крае возглавил экс-глава перинатального центра

Руководителем Пермского краевого клинического наркологического диспансера стал Дмитрий Михневич. Ранее он возглавлял региональный перинатальный центр. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
«Главным врачом ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический наркологический диспансер“ является Дмитрий Владимирович Михневич. Он приступил к исполнению обязанностей 20 февраля 2024 года», — указано в сервисе.
В марте 2023 года Ольга Лих ушла с поста заведующей перинатальным центром (ПКПЦ). Заведующим ПКПЦ и заместителем главврача по акушерско-гинекологической помощи был назначен Михневич. В 2017 году Михневич занимал пост замдиректора департамента здравоохранения в Севастополе. В то время ведомством руководил Антон Бахлыков — бывший директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.
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