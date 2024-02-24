24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Челябинской области напали на директора крупного предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, надпись, полиция, гибдд, автомобили
Нападавших поместили в ИВС Фото:

В одном из городов Челябинская области трое местных жителей проникли в квартиру гендиректора одного из крупных предприятий и избили его. Топ-менеджер о госпитализирован.

«Трое человек незаконно проникли в квартир и нанесли ему телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2, ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия)», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU все трое задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Одному из задержанных 19 лет, другому — 18, третьему — 17 лет. Среди нападавших есть женщина. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее.

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В одном из городов Челябинская области трое местных жителей проникли в квартиру гендиректора одного из крупных предприятий и избили его. Топ-менеджер о госпитализирован. «Трое человек незаконно проникли в квартир и нанесли ему телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2, ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия)», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU все трое задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Одному из задержанных 19 лет, другому — 18, третьему — 17 лет. Среди нападавших есть женщина. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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