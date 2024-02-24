В Челябинской области напали на директора крупного предприятия

Нападавших поместили в ИВС Фото: Илья Московец © URA.RU

В одном из городов Челябинская области трое местных жителей проникли в квартиру гендиректора одного из крупных предприятий и избили его. Топ-менеджер о госпитализирован.

«Трое человек незаконно проникли в квартир и нанесли ему телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2, ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия)», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU все трое задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Одному из задержанных 19 лет, другому — 18, третьему — 17 лет. Среди нападавших есть женщина. Правоохранительные органы не комментируют произошедшее.