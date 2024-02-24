На трассе Киров-Пермь водитель внедорожника чудом сумел избежать лобового столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщил очевидец с места событий.
«На дороге Киров — Пермь водитель фуры пошел на обгон и едва не столкнулся с Chevrolet Niva. В последний момент шофер внедорожника увернулся от удара и съехал в кювет», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Пермский край». К посту прикреплено видео, которое прислал очевидец происшествия.
По данным очевидца, дальнобойщик останавливаться не стал и продолжил путь. Он добавил, что водитель внедорожника не пострадал.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
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