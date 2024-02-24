24 февраля 2024
23 февраля 2024

На пермской трассе водитель внедорожника ушел от столкновения с фурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель фуры едва не столкнулся с Chevrolet Niva при обгоне на трассе Пермь-Киров Фото:

На трассе Киров-Пермь водитель внедорожника чудом сумел избежать лобового столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщил очевидец с места событий.

«На дороге Киров — Пермь водитель фуры пошел на обгон и едва не столкнулся с Chevrolet Niva. В последний момент шофер внедорожника увернулся от удара и съехал в кювет», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Пермский край». К посту прикреплено видео, которое прислал очевидец происшествия.

По данным очевидца, дальнобойщик останавливаться не стал и продолжил путь. Он добавил, что водитель внедорожника не пострадал.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.

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На трассе Киров-Пермь водитель внедорожника чудом сумел избежать лобового столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщил очевидец с места событий. «На дороге Киров — Пермь водитель фуры пошел на обгон и едва не столкнулся с Chevrolet Niva. В последний момент шофер внедорожника увернулся от удара и съехал в кювет», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Пермский край». К посту прикреплено видео, которое прислал очевидец происшествия. По данным очевидца, дальнобойщик останавливаться не стал и продолжил путь. Он добавил, что водитель внедорожника не пострадал. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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