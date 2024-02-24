На пермской трассе водитель внедорожника ушел от столкновения с фурой. Видео

25 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Водитель фуры едва не столкнулся с Chevrolet Niva при обгоне на трассе Пермь-Киров Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Киров-Пермь водитель внедорожника чудом сумел избежать лобового столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщил очевидец с места событий. «На дороге Киров — Пермь водитель фуры пошел на обгон и едва не столкнулся с Chevrolet Niva. В последний момент шофер внедорожника увернулся от удара и съехал в кювет», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Пермский край». К посту прикреплено видео, которое прислал очевидец происшествия. По данным очевидца, дальнобойщик останавливаться не стал и продолжил путь. Он добавил, что водитель внедорожника не пострадал. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.

На трассе Киров-Пермь водитель внедорожника чудом сумел избежать лобового столкновения с большегрузным автомобилем. Об этом сообщил очевидец с места событий. «На дороге Киров — Пермь водитель фуры пошел на обгон и едва не столкнулся с Chevrolet Niva. В последний момент шофер внедорожника увернулся от удара и съехал в кювет», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Пермский край». К посту прикреплено видео, которое прислал очевидец происшествия. По данным очевидца, дальнобойщик останавливаться не стал и продолжил путь. Он добавил, что водитель внедорожника не пострадал. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.