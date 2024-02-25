Вице-премьер РФ наградил представителей оргкомитета «Пермь-300»

26 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ отметил слаженную работу пермской команды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии награждения представителей оргкомитета мероприятий «Пермь-300». Награды были вручены 25 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. «Сегодня мы опять окунаемся в те памятные дни и хотим отдать должное замечательной команде Дмитрия Махонина — ей было невозможно не помогать, видя в глазах огонь и страстное желание реализовать тот потенциал и тот шанс, предоставленный в рамках подготовки к этой удивительно исторической дате. Коллектив с этой задачей справился, о чем заявил Президент Владимир Путин, подводя итоги и давая оценку проделанной работе», — сказал Чернышенко. Он добавил, что юбилей Перми прошел достойно, а слоган «Пермь — все реально» полностью себя оправдал. Также вице-премьер отметил, что механизм работы пермской команды будут применять по всей стране. Почетные грамоты за проведение «Пермь-300» были вручены президенту автономной некоммерческой организации «Единая баскетбольная лига» Сергею Кущенко, генеральному директору ООО «ММГ Скейтинг» Илье Авербуху, зампреду регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталье Галкиной, директору ООО «Голд Стайл Энтертайнмент» Ямуру Гильмутдинову, директору по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг» Гавриилу Гордееву и другим. Кроме этого, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на церемонии объявил новый слоган региона на 2024 год. «Юбилейный слоган — «Пермь 300. Все реально» теперь наполнен новыми смыслами и в Год семьи он будет звучать так — «Когда мы вместе. Все реально», — подчеркнул губернатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии награждения представителей оргкомитета мероприятий «Пермь-300». Награды были вручены 25 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. «Сегодня мы опять окунаемся в те памятные дни и хотим отдать должное замечательной команде Дмитрия Махонина — ей было невозможно не помогать, видя в глазах огонь и страстное желание реализовать тот потенциал и тот шанс, предоставленный в рамках подготовки к этой удивительно исторической дате. Коллектив с этой задачей справился, о чем заявил Президент Владимир Путин, подводя итоги и давая оценку проделанной работе», — сказал Чернышенко. Он добавил, что юбилей Перми прошел достойно, а слоган «Пермь — все реально» полностью себя оправдал. Также вице-премьер отметил, что механизм работы пермской команды будут применять по всей стране. Почетные грамоты за проведение «Пермь-300» были вручены президенту автономной некоммерческой организации «Единая баскетбольная лига» Сергею Кущенко, генеральному директору ООО «ММГ Скейтинг» Илье Авербуху, зампреду регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталье Галкиной, директору ООО «Голд Стайл Энтертайнмент» Ямуру Гильмутдинову, директору по развитию нового бизнеса «СберМаркетинг» Гавриилу Гордееву и другим. Кроме этого, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на церемонии объявил новый слоган региона на 2024 год. «Юбилейный слоган — «Пермь 300. Все реально» теперь наполнен новыми смыслами и в Год семьи он будет звучать так — «Когда мы вместе. Все реально», — подчеркнул губернатор.