Бойцы СВО поблагодарили челябинцев за лекарства и машину. Фото, видео

26 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

На передовую отправлена очередная партия гуманитарного груза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы СВО с Запорожского направления поблагодарили челябинцев и лично губернатора региона Алексея Текслера за доставленный груз и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Очередную партию гуманитарного груза для воинов, сражающихся в зоне проведения СВО, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда „Сердце Урала“. Бойцам передали медицинские эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, продовольствие, маскировочные сети и другое имущество, необходимое на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства. представители фонда из Миасса передали бойцам автомобиль «Урал», который будет использоваться для транспортировки личного состава. В ответ бойцы заявили, что сделают все, что от них зависит, для Победы. Бойцы поблагодарили челябинцев за помощь Олег Щегрикович На передовую направили медсредства, лекарства и многие другие вещи Олег Щегрикович

Бойцы СВО с Запорожского направления поблагодарили челябинцев и лично губернатора региона Алексея Текслера за доставленный груз и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Очередную партию гуманитарного груза для воинов, сражающихся в зоне проведения СВО, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда „Сердце Урала“. Бойцам передали медицинские эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, продовольствие, маскировочные сети и другое имущество, необходимое на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства. представители фонда из Миасса передали бойцам автомобиль «Урал», который будет использоваться для транспортировки личного состава. В ответ бойцы заявили, что сделают все, что от них зависит, для Победы.