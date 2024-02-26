Бойцы СВО с Запорожского направления поблагодарили челябинцев и лично губернатора региона Алексея Текслера за доставленный груз и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Очередную партию гуманитарного груза для воинов, сражающихся в зоне проведения СВО, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда „Сердце Урала“. Бойцам передали медицинские эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, продовольствие, маскировочные сети и другое имущество, необходимое на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства.
представители фонда из Миасса передали бойцам автомобиль «Урал», который будет использоваться для транспортировки личного состава. В ответ бойцы заявили, что сделают все, что от них зависит, для Победы.
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