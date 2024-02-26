Бойцы СВО поблагодарили челябинцев за лекарства и машину. Фото, видео

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, волонтеры, уаз, гуманитарная помощь, военные, гуманитарка, военный
На передовую отправлена очередная партия гуманитарного груза Фото:
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Бойцы СВО с Запорожского направления поблагодарили челябинцев и лично губернатора региона Алексея Текслера за доставленный груз и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Очередную партию гуманитарного груза для воинов, сражающихся в зоне проведения СВО, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда „Сердце Урала“. Бойцам передали медицинские эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, продовольствие, маскировочные сети и другое имущество, необходимое на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства.

представители фонда из Миасса передали бойцам автомобиль «Урал», который будет использоваться для транспортировки личного состава. В ответ бойцы заявили, что сделают все, что от них зависит, для Победы.

Бойцы поблагодарили челябинцев за помощь
Бойцы поблагодарили челябинцев за помощь
На передовую направили медсредства, лекарства и многие другие вещи
На передовую направили медсредства, лекарства и многие другие вещи

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Бойцы СВО с Запорожского направления поблагодарили челябинцев и лично губернатора региона Алексея Текслера за доставленный груз и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Очередную партию гуманитарного груза для воинов, сражающихся в зоне проведения СВО, доставили руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и представители благотворительного фонда „Сердце Урала“. Бойцам передали медицинские эвакуационные тележки, аптечки, теплые вещи, продовольствие, маскировочные сети и другое имущество, необходимое на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства. представители фонда из Миасса передали бойцам автомобиль «Урал», который будет использоваться для транспортировки личного состава. В ответ бойцы заявили, что сделают все, что от них зависит, для Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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