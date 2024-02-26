Власти Пермского края выделят на приют для животных 48,8 млн рублей

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Приют животных. Екатеринбург, питомец, приют животных
На выделенные средства построят новые вольеры Фото:

Власти Пермского края решили выделить на содержание приюта для животных 48,8 млн рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год.

«В бюджете Прикамья на 2024 год предлагается предусмотреть дополнительные денежные средства на содержание муниципального приюта для животных без владельцев в Перми. Деньги выделят за счет неиспользованного остатка бюджетных ассигнований на 1 января», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на законопроект.

Уточняется, что деньги будут выделены на ветеринарный блок, устройство металлических вольеров, а также на инженерные сети. Также планируют увеличить зарплаты сотрудников Госветинспекции, которые занимаются отловом бездомных животных.

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Власти Пермского края решили выделить на содержание приюта для животных 48,8 млн рублей. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год. «В бюджете Прикамья на 2024 год предлагается предусмотреть дополнительные денежные средства на содержание муниципального приюта для животных без владельцев в Перми. Деньги выделят за счет неиспользованного остатка бюджетных ассигнований на 1 января», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на законопроект. Уточняется, что деньги будут выделены на ветеринарный блок, устройство металлических вольеров, а также на инженерные сети. Также планируют увеличить зарплаты сотрудников Госветинспекции, которые занимаются отловом бездомных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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