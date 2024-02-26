В магазинах Челябинска появились снеки с героями сериала «Слово Пацана». Скрин

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фото со съемок сериала "Слово пацана"
На пачке снеков изобразили одного из главных героев сериала по кличке «Пальто» (слева) Фото:

На полках сетевых магазинов Челябинска появились чипсы и сухарики с главными героями сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». На пачках бренд «Эу, пацан» изображены актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев.

На прилавках представлены чипсы с тремя вкусами — «сметана и лук», «люля-кебаб» и «шашлык». Также в Челябинске продаются сухарики со вкусом малосольного огурца и люля-кебаба. Стоимость снеков установили в 29,9 рублей за сухарики и 69,9 рублей за чипсы.

Лицом сухариков стал Андрей «Пальто» Васильев, которого сыграл Кемстач. На упаковке чипсов изобразили героя Минекаева — Марата Суворова.

Снеки появились в одном из сетевых магазинов Челябинска
Снеки появились в одном из сетевых магазинов Челябинска

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На полках сетевых магазинов Челябинска появились чипсы и сухарики с главными героями сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». На пачках бренд «Эу, пацан» изображены актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев. На прилавках представлены чипсы с тремя вкусами — «сметана и лук», «люля-кебаб» и «шашлык». Также в Челябинске продаются сухарики со вкусом малосольного огурца и люля-кебаба. Стоимость снеков установили в 29,9 рублей за сухарики и 69,9 рублей за чипсы. Лицом сухариков стал Андрей «Пальто» Васильев, которого сыграл Кемстач. На упаковке чипсов изобразили героя Минекаева — Марата Суворова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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