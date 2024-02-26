В магазинах Челябинска появились снеки с героями сериала «Слово Пацана». Скрин

26 февраля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

На пачке снеков изобразили одного из главных героев сериала по кличке «Пальто» (слева) Фото: пресс-служба «Ростелеком» На полках сетевых магазинов Челябинска появились чипсы и сухарики с главными героями сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». На пачках бренд «Эу, пацан» изображены актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев. На прилавках представлены чипсы с тремя вкусами — «сметана и лук», «люля-кебаб» и «шашлык». Также в Челябинске продаются сухарики со вкусом малосольного огурца и люля-кебаба. Стоимость снеков установили в 29,9 рублей за сухарики и 69,9 рублей за чипсы. Лицом сухариков стал Андрей «Пальто» Васильев, которого сыграл Кемстач. На упаковке чипсов изобразили героя Минекаева — Марата Суворова. Снеки появились в одном из сетевых магазинов Челябинска скрин: сервис «Сбермаркет», https://sbermarket.ru/

На полках сетевых магазинов Челябинска появились чипсы и сухарики с главными героями сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». На пачках бренд «Эу, пацан» изображены актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев. На прилавках представлены чипсы с тремя вкусами — «сметана и лук», «люля-кебаб» и «шашлык». Также в Челябинске продаются сухарики со вкусом малосольного огурца и люля-кебаба. Стоимость снеков установили в 29,9 рублей за сухарики и 69,9 рублей за чипсы. Лицом сухариков стал Андрей «Пальто» Васильев, которого сыграл Кемстач. На упаковке чипсов изобразили героя Минекаева — Марата Суворова.