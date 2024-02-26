На пачке снеков изобразили одного из главных героев сериала по кличке «Пальто» (слева)
На полках сетевых магазинов Челябинска появились чипсы и сухарики с главными героями сериала «Слово Пацана: кровь на асфальте». На пачках бренд «Эу, пацан» изображены актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев.
На прилавках представлены чипсы с тремя вкусами — «сметана и лук», «люля-кебаб» и «шашлык». Также в Челябинске продаются сухарики со вкусом малосольного огурца и люля-кебаба. Стоимость снеков установили в 29,9 рублей за сухарики и 69,9 рублей за чипсы.
Лицом сухариков стал Андрей «Пальто» Васильев, которого сыграл Кемстач. На упаковке чипсов изобразили героя Минекаева — Марата Суворова.
Снеки появились в одном из сетевых магазинов Челябинска
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