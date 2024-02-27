В Челябинске возвращенный в муниципальную собственность участок сделают сквером

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Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск, сквер, трактор, сад камней, благоустройство, общественное пространство
Новый сквер на северо-западе появится на улице Братьев Кашириных Фото:

На северо-западе Челябинска земельный участок, расположенный вблизи дома по адресу Братьев Кашириных 129, был передан в муниципальную собственность. Данная территория площадью 651 квадратный метр будет благоустроена, там появится сквер, сообщили на заседании гордумы 26 февраля.

«Земельный участок, расположенный рядом с домом по адресу Братьев Кашириных, 129 передан в муниципальную собственность. Его площадь составляет 651 квадратный метр. Не территории планируется сделать сквер», — сообщили на заседании.

Также в Челябинске в 2024 году в ЖК «Академ Riverside» будет благоустроен сквер на участке по улице 40-летия Победы от Братьев Кашириных до Университетской Набережной. Средства в размере 120 млн рублей на возведение нового сквера выделил губернатор челябинской области Алексей Текслер. В рекреационной зоне появятся спортивные площадки и зона для выгула собак, а также сцена для проведения мероприятий, будет выделена площадка для ледового городка.

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На северо-западе Челябинска земельный участок, расположенный вблизи дома по адресу Братьев Кашириных 129, был передан в муниципальную собственность. Данная территория площадью 651 квадратный метр будет благоустроена, там появится сквер, сообщили на заседании гордумы 26 февраля. «Земельный участок, расположенный рядом с домом по адресу Братьев Кашириных, 129 передан в муниципальную собственность. Его площадь составляет 651 квадратный метр. Не территории планируется сделать сквер», — сообщили на заседании. Также в Челябинске в 2024 году в ЖК «Академ Riverside» будет благоустроен сквер на участке по улице 40-летия Победы от Братьев Кашириных до Университетской Набережной. Средства в размере 120 млн рублей на возведение нового сквера выделил губернатор челябинской области Алексей Текслер. В рекреационной зоне появятся спортивные площадки и зона для выгула собак, а также сцена для проведения мероприятий, будет выделена площадка для ледового городка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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