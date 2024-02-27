В Челябинске возвращенный в муниципальную собственность участок сделают сквером

Новый сквер на северо-западе появится на улице Братьев Кашириных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска земельный участок, расположенный вблизи дома по адресу Братьев Кашириных 129, был передан в муниципальную собственность. Данная территория площадью 651 квадратный метр будет благоустроена, там появится сквер, сообщили на заседании гордумы 26 февраля.

«Земельный участок, расположенный рядом с домом по адресу Братьев Кашириных, 129 передан в муниципальную собственность. Его площадь составляет 651 квадратный метр. Не территории планируется сделать сквер», — сообщили на заседании.

Также в Челябинске в 2024 году в ЖК «Академ Riverside» будет благоустроен сквер на участке по улице 40-летия Победы от Братьев Кашириных до Университетской Набережной. Средства в размере 120 млн рублей на возведение нового сквера выделил губернатор челябинской области Алексей Текслер. В рекреационной зоне появятся спортивные площадки и зона для выгула собак, а также сцена для проведения мероприятий, будет выделена площадка для ледового городка.