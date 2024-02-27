Пермская компания дошла до Верховного суда из-за некачественной тротуарной плитки в новом ЖК

Дело о некачественной тротуарной плитке в пермском ЖК рассмотрел Верховный суд
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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, тротуарная плитка
Плитка, которую компания «Мраморит-Строй» поставила для строительство жилого комплекса, оказалась некачественной Фото:

Пермская компания «Мраморит-Строй» (ООО) дошла до Верховного суда РФ в споре с застройщиком «Вектор-строй». Предметом разбирательств двух коммерческих организаций стала тротуарная плитка, которую поставило ООО Мраморит-Строй» застройщику. Последний использовал ее при возведении жилого комплекса «Доминант» по улице Луначарского. Как следует из постановления арбитражного суда Уральского округа, плитка оказалась некачественной и быстро пришла в негодность.

«Некачественность поставленного товара подтверждена совокупностью доказательств. В пределах гарантийного срока товар, который эксплуатировался в соответствии с его назначением, пришел в негодность, не выдержав количество замерзаний-оттаиваний, что не соответствует условиям договора и гарантии качества», — сказано в постановлении суда. Также негативным фактором, который оказал разрушающее воздействие на плитку, стало использование химических реагентов. Как показала экспертиза, поставленная застройщику продукция не выдержала испытания погодой и реагентами, поскольку не соответствовала ГОСТ и техническим условиям по ряду требований.

Судебные разбирательства двух компаний начались летом 2023 года в арбитражном суде Пермского края. ООО «Вектор-строй» требовало от ООО «Мраморит-Строй» заменить товар, возместить стоимость затрат по его демонтажу и монтажу в сумме свыше 2 млн рублей рублей, а также возместить издержки на проведение экспертизы стоимостью 150 тысяч рублей. Однако ответчик с предъявленными претензиями не согласился, и, проиграв суды двух предыдущих инстанций, обратился в Верховный суд.

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Пермская компания «Мраморит-Строй» (ООО) дошла до Верховного суда РФ в споре с застройщиком «Вектор-строй». Предметом разбирательств двух коммерческих организаций стала тротуарная плитка, которую поставило ООО Мраморит-Строй» застройщику. Последний использовал ее при возведении жилого комплекса «Доминант» по улице Луначарского. Как следует из постановления арбитражного суда Уральского округа, плитка оказалась некачественной и быстро пришла в негодность. «Некачественность поставленного товара подтверждена совокупностью доказательств. В пределах гарантийного срока товар, который эксплуатировался в соответствии с его назначением, пришел в негодность, не выдержав количество замерзаний-оттаиваний, что не соответствует условиям договора и гарантии качества», — сказано в постановлении суда. Также негативным фактором, который оказал разрушающее воздействие на плитку, стало использование химических реагентов. Как показала экспертиза, поставленная застройщику продукция не выдержала испытания погодой и реагентами, поскольку не соответствовала ГОСТ и техническим условиям по ряду требований. Судебные разбирательства двух компаний начались летом 2023 года в арбитражном суде Пермского края. ООО «Вектор-строй» требовало от ООО «Мраморит-Строй» заменить товар, возместить стоимость затрат по его демонтажу и монтажу в сумме свыше 2 млн рублей рублей, а также возместить издержки на проведение экспертизы стоимостью 150 тысяч рублей. Однако ответчик с предъявленными претензиями не согласился, и, проиграв суды двух предыдущих инстанций, обратился в Верховный суд.
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