«Дочка» «Роснефти» в ХМАО ищет подрядчика для демонтажа трубопроводов

«Самотлорнефтегаз» заплатит подрядчику 200 миллионов рублей за демонтаж труб

27 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

«Самотлорнефтегаз» разберет трубопроводы на месторождениях в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — АО «Самотлорнефтегаз» ищет подрядчика для демонтажа трубопроводов, резервуаров и других производственных объектов на своих месторождениях. Цена работ — больше 200 миллионов рублей «„Самотлорнефтегаз“ проводит процедуру выбора подрядчика для выполнения комплекса работ по демонтажу объектов цехов по подготовке и перекачке нефти, по добыче нефти и газа. Начальная цена закупки — 210 444 748,8 рублей», — указано в документах на электронной торговой площадке. Трубопроводы, резервуары, задвижки, которые необходимо демонтировать и вывезти, находятся на территории Самотлорского, Лор-Еганского и Гун-Еганского месторождений. Подрядчик должен выполнить работу до 30 ноября 2026 года. Компания уже начала прием заявок, итоги организаторы подведут в июне 2024 года. Агентство направило в «Самотлорнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать закупку. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» планирует построить новый трубопровод на месторождении. Протяженность нефтетранспортной системы составит 19 км.

Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — АО «Самотлорнефтегаз» ищет подрядчика для демонтажа трубопроводов, резервуаров и других производственных объектов на своих месторождениях. Цена работ — больше 200 миллионов рублей «„Самотлорнефтегаз“ проводит процедуру выбора подрядчика для выполнения комплекса работ по демонтажу объектов цехов по подготовке и перекачке нефти, по добыче нефти и газа. Начальная цена закупки — 210 444 748,8 рублей», — указано в документах на электронной торговой площадке. Трубопроводы, резервуары, задвижки, которые необходимо демонтировать и вывезти, находятся на территории Самотлорского, Лор-Еганского и Гун-Еганского месторождений. Подрядчик должен выполнить работу до 30 ноября 2026 года. Компания уже начала прием заявок, итоги организаторы подведут в июне 2024 года. Агентство направило в «Самотлорнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать закупку. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» планирует построить новый трубопровод на месторождении. Протяженность нефтетранспортной системы составит 19 км.