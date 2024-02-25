«Дочка» «Роснефти» в ХМАО построит новый нефтегазопровод на месторождении

Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — компания «Самотлорнефтегаз» построит новую систему трубопроводов на Самотлорском месторождении, которое находится в Нижневартовском районе округа. Протяженность нефтетранспортной системы составит 19 километров.
«Новый нефтегазопровод будет построен на Самотлоре: крупнейшее месторождение России теперь сможет добывать еще больше нефти и газа, что положительно скажется на экономике Югры. При проектировании учитывались суровые климатические условия севера, поэтому 19 километров системы трубопроводов предполагают автоматическую защиту и блокировку — возникновение аварии сведено к минимуму», — сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».
Установленная на трубопроводе система контроля позволит контролировать процесс добычи нефти дистанционно. Застройщиком выступает «Самотлорнефтегаз», а генеральным проектировщиком системы трубопроводов другая «дочка» «Роснефти» — «РН-БашНИПИнефть».
Ранее URA.RU писало, что из-за повреждения трубопровода на Самотлорском месторождении произошло загрязнение земель нефтепродуктами. разлив нефтепродуктов. Природоохранная прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении АО «Самотлорнефтегаз».
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