В Перми возник ажиотаж на стриптизеров в преддверии 8 марта

27 февраля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Все танцоры уже заняты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми повысился спрос на услуги мужского стриптиза. Практически все танцоры на 8 марта забронированы и мест на шоу больше нет. «На праздник почти все забронировано — осталось одно окно на 8 марта. Один танец длится 5-6 минут», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на одного из организаторов стриптиз шоу. В другой компании также подтвердили, что на 8 марта больше не принимают заказы, так как мест нет. При этом бронировать услуги стриптизеров начали за месяц до праздника. Но пермячки еще могут попасть на мужское шоу в ночных клубах. Стриптиз обещают показать в двух заведениях 8 и 9 марта. Несмотря на то, что еще можно забронировать столик, мест осталось не так много, рассказали в URA.RU в пермском ночном клубе.

В Перми повысился спрос на услуги мужского стриптиза. Практически все танцоры на 8 марта забронированы и мест на шоу больше нет. «На праздник почти все забронировано — осталось одно окно на 8 марта. Один танец длится 5-6 минут», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на одного из организаторов стриптиз шоу. В другой компании также подтвердили, что на 8 марта больше не принимают заказы, так как мест нет. При этом бронировать услуги стриптизеров начали за месяц до праздника. Но пермячки еще могут попасть на мужское шоу в ночных клубах. Стриптиз обещают показать в двух заведениях 8 и 9 марта. Несмотря на то, что еще можно забронировать столик, мест осталось не так много, рассказали в URA.RU в пермском ночном клубе.