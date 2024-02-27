В Перми возник ажиотаж на стриптизеров в преддверии 8 марта

В Перми повысился спрос на услуги мужского стриптиза. Практически все танцоры на 8 марта забронированы и мест на шоу больше нет.
«На праздник почти все забронировано — осталось одно окно на 8 марта. Один танец длится 5-6 минут», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на одного из организаторов стриптиз шоу.
В другой компании также подтвердили, что на 8 марта больше не принимают заказы, так как мест нет. При этом бронировать услуги стриптизеров начали за месяц до праздника. Но пермячки еще могут попасть на мужское шоу в ночных клубах. Стриптиз обещают показать в двух заведениях 8 и 9 марта. Несмотря на то, что еще можно забронировать столик, мест осталось не так много, рассказали в URA.RU в пермском ночном клубе.
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