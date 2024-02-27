В ХМАО продается красивая дата для свадьбы за 10 тысяч рублей

Югорчанин выставил на продажу красивую дату — 24.04.2024 для регистрации брака. Стоимость сделки продавец оценил в 10 тысяч рублей.
«Продам красивую дату для свадьбы в Ханты-Мансийске, в ЗАГСе 24.04.2024», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердил возможность сделки. Югорчанин пояснил, что, когда появится клиент, он позвонит в ЗАГС и отменит свою заявку. Тогда откликнувшиеся молодожены смогут занять это место.
На момент публикации новости объявление на «Авито» оказалось недоступно. Его заблокировали после проверки. За разъяснениями о продаже дат и времени на регистрацию брака URA.RU обратилось в отделение ЗАГС Ханты-Мансийска. Ответ на запрос ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что жители российских регионов массово распродавали красивую дату для свадьбы в 2022 году. За регистрацию брака 22 февраля продавцы просили от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.