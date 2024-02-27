27 февраля 2024

В ХМАО продается красивая дата для свадьбы за 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
Югорчанин выставил на продажу красивую дату — 24.04.2024 для регистрации брака Фото:

Югорчанин выставил на продажу красивую дату — 24.04.2024 для регистрации брака. Стоимость сделки продавец оценил в 10 тысяч рублей.

«Продам красивую дату для свадьбы в Ханты-Мансийске, в ЗАГСе 24.04.2024», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердил возможность сделки. Югорчанин пояснил, что, когда появится клиент, он позвонит в ЗАГС и отменит свою заявку. Тогда откликнувшиеся молодожены смогут занять это место.

На момент публикации новости объявление на «Авито» оказалось недоступно. Его заблокировали после проверки. За разъяснениями о продаже дат и времени на регистрацию брака URA.RU обратилось в отделение ЗАГС Ханты-Мансийска. Ответ на запрос ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что жители российских регионов массово распродавали красивую дату для свадьбы в 2022 году. За регистрацию брака 22 февраля продавцы просили от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.

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Югорчанин выставил на продажу красивую дату — 24.04.2024 для регистрации брака. Стоимость сделки продавец оценил в 10 тысяч рублей. «Продам красивую дату для свадьбы в Ханты-Мансийске, в ЗАГСе 24.04.2024», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито». В разговоре с корреспондентом URA.RU продавец подтвердил возможность сделки. Югорчанин пояснил, что, когда появится клиент, он позвонит в ЗАГС и отменит свою заявку. Тогда откликнувшиеся молодожены смогут занять это место. На момент публикации новости объявление на «Авито» оказалось недоступно. Его заблокировали после проверки. За разъяснениями о продаже дат и времени на регистрацию брака URA.RU обратилось в отделение ЗАГС Ханты-Мансийска. Ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что жители российских регионов массово распродавали красивую дату для свадьбы в 2022 году. За регистрацию брака 22 февраля продавцы просили от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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