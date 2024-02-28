В Сургуте весной выступят звезды татарской эстрады и известные шансонье

В Сургуте весной выступят звезды татарской эстрады и известные шансонье Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

С приходом весны на гастроли в Сургут (ХМАО) приедут звезды татарской эстрады, известные шансонье и молодежные рэп-исполнители. О том, на какие концерты сургутяне уже раскупили билеты, читайте в подборке URA.RU.

Мартовские концерты в Сургуте откроет группа «Бутырка». На выступление звезд русского шансона сургутяне уже раскупили билеты. Вслед за «Бутыркой» на гастроли в город приедет и народная артистка России Марина Девятова. А в конце первого месяца весны сургутян ждут концерты молодежных рэп-исполнителей: тюменский музыкант Mayot и известный андеграундный дуэт — Тони Раут и Гарри Топор.



В апреле в Сургуте пройдут самые ожидаемые сургутянами концерты. Среди них, например, выступления Басты и группы The Hatters. У жителей города еще есть возможность приобрести на них билеты. Любителей шансона зовут на концерт Сергея Завьялова, а для поклонников татарской эстрады выступит Элвин Грей. Самые дорогие билеты оказались уже раскуплены и на концерт Кая Метова, известного как автор хита «Position №2».



Май ознаменуется в Сургуте концертом метал-группы «Эпидемия». Музыкальный коллектив известен серией метал-опер в духе фэнтези. Также в городе выступит балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и звезда 90-х годов Вика Цыганова.