Артист пермского Театра-Театра поссорился с архангельскими журналистами

Актер пермского Театра-Театра Макаров возмутился отзывом ИА «Эхо Севера»

После спектакля артиста оскорбил автор рецензии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров возмутился рецензией, которую опубликовало ИА «Эхо Севера» из Архангельска, где актер выступил с моноспектаклем «Вертинский». Отзыв автора Станислава Введенского актер назвал хамским, после чего в соцсетях двух городов разразился скандал.

«Я люблю и обожаю, когда „ругают“ работу. Люблю конструктивную критику, но не хамство. Давненько так о спектакле „Вертинский“ не писало некое хамло в мною полюбившемся Архангельске в ИА „Эхо Севера“», — прокомментировал Макаров рецензию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На «хамство и тон быдла» актер также обратил внимание в своем комментарии уже на странице информагентства.

Автор рецензии в своем материале назвал Макарова «пермским акробатом», верх таланта которого «прыгать на сцене без штанов». «По всей видимости переодеваться в женщин для актера составляет какое-то особое удовольствие», — отмечается в материале. В соцсети от имени агентства Макарова назвали «актеришкой». Одна из подписчиков СМИ Наталья Глазунова задалась вопросом: «Неужели компетентные органы не заинтересуются все этим «мероприятием»?

Между тем, большинство пользователей Сети, как на странице Макарова, так и на странице «Эха Севера» поддержали артиста и осудили автора рецензии. «Альберт, Архангельск вас полюбил всей душой! Два вечера абсолютного восторга и восхищения! На единичное мнение скандального „Эхо Севера“ не стоит обращать внимания!» — написала, например, Татьяна.

Премьера спектакля «Вертинский» состоялась в 2020 году. Режиссером выступил худрук Театра-Театра Борис Мильграм. Постановка была высоко оценена на многих российских и международных фестивалях. В 2021 году она получила диплом I степени Международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest», а в 2022-м вошла в Long List Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».