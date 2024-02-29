Алексей Кузнецов за полтора года смог поменять имидж МУГИСО Фото: Илья Московец © URA.RU

Участники Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, неформально именуется «клубом олигархов») неожиданно назвали министерство по управлению госимуществом ведомством, с которым им было комфортнее всего работать в 2023 году. Традиционную награду «Золотая стрела» на годовом собрании СОСПП вручили главе МУГИСО Алексею Кузнецову, передает корреспондент URA.RU.

Выборы проходили среди участников президиума СОСПП — это 30 богатейших людей области. «МУГИСО исторически был органом, с которым бизнесу работать не очень приятно: волокита, отписки, какие-то схемы, — объяснил свое удивление выбором коллег один из фронтменов Союза. — Кузнецов за полтора года сумел поменять имидж министерства».

Кузнецов возглавил МУГИСО в октябре 2022 года. До этого он десять лет возглавлял региональное министерство природных ресурсов.

Награду «Золотая стрела» СОСПП утвердил в 2014 году и вручает ее, в том числе, для улучшения делового климата в регионе со стороны исполнительных органов. В 2023 году премию вручали министру образования Юрию Биктуганову, в 2022 — министру промышленности Сергею Пересторонину.