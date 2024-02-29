Застройщики ХМАО смогут по-новому выстроить работу с чиновниками

Утвержден единый подход к подготовке документов по планировке территорий

Застройщики смогут по-новому выстроить работу с властями благодаря единому подходу к планировке территорий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Югорские строительные компании смогут по-новому выстроить работу с властями благодаря единому подходу к планировке территорий, который утвердили в России. Норма должна уменьшить административные барьеры и ускорить начало возведения объектов. Новый инструмент агентство обсудило со строительным экспертом и гендиректором союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном.

«Введение единого механизма по подготовке документации по планировке территорий не снимает с застройщиков обязанностей по подготовке проекта, получению разрешений, финансированию, строительству и ввода объекта в эксплуатацию. Но новые нормы создают единое правовое поле для уполномоченных органов власти и застройщиков, что в конечном итоге уменьшает административные барьеры и ускоряет начало строительства. Как развивается дальнейший процесс — зависит от большого комплекса факторов. Этот процесс регулируется нормами Градостроительного кодекса и другими нормативно-правовыми актами», — поясняет Чабан.

Планировка территории — один из видов градостроительной деятельности, направленной на развитие инфраструктуры населенных пунктов. Смысл процесса в том, чтобы добиться максимальной эффективности. «Единообразие правил подготовки документации по планировке территорий не влечет за собой неизбежным образом ускорение ввода объектов. Но создает для этого необходимые условия, так как планировка территорий — важный начальный этап строительного цикла», — добавляет эксперт.

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