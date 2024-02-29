29 февраля 2024

В Перми умерла журналистка Раиса Маматова

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги прощаются с журналисткой Раисой Маматовой Фото:

В Перми после тяжелой болезни умерла радиожурналистка Раиса Маматова. Недавно ей исполнилось 73 года. О смерти сообщила ее подруга, журналистка Татьяна Черепанова.

«22 февраля Раисе Лутфулловне Маматовой, известной пермской радиожурналистке, исполнилось 73. А 29 февраля, ее не стало», — написала Черепанова в соцсети «ВКонтакте». «Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной. Такой ее и запомним», — добавила она.

Ранее URA.RU рассказывало, что Маматову госпитализировали в паллиативное отделение. Коллеги собирали деньги для оплаты сиделки. Раиса Маматова — историк и журналист. Она много лет проработала на краевом радио, где вела популярные передачи «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах».

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В Перми после тяжелой болезни умерла радиожурналистка Раиса Маматова. Недавно ей исполнилось 73 года. О смерти сообщила ее подруга, журналистка Татьяна Черепанова. «22 февраля Раисе Лутфулловне Маматовой, известной пермской радиожурналистке, исполнилось 73. А 29 февраля, ее не стало», — написала Черепанова в соцсети «ВКонтакте». «Раиса была энергичной, яркой, жизнерадостной, боевой. Талантливой и неравнодушной. Такой ее и запомним», — добавила она. Ранее URA.RU рассказывало, что Маматову госпитализировали в паллиативное отделение. Коллеги собирали деньги для оплаты сиделки. Раиса Маматова — историк и журналист. Она много лет проработала на краевом радио, где вела популярные передачи «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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