Пермская журналистка Раиса Маматова госпитализирована в паллиативное отделение

В Перми журналисты собирают помощь радиоведущей Маматовой, попавшей в паллиатив

21 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Раиса Маматова много лет работала на пермском радио Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми коллеги известной радиожурналистки Раисы Маматовой собирают деньги, чтобы оказать ей посильную помощь. Маматова в тяжелом состоянии находится в отделении паллиативной терапии и ей круглосуточно нужна сиделка. Об этом сообщила журналистка Татьяна Черепанова. «Нужна помощь. Известная пермская радиожурналистка Раиса Маматова больше двух недель лежит в отделении паллиативной терапии МСЧ №3 Перми. Состояние тяжелое, стадия терминальная. Раисе Лутфулловне круглосуточно необходима сиделка», — написала Черепанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же она опубликовала реквизиты для перевода денег. Раиса Маматова — историк и журналист. Она много лет проработала на краевом радио, где вела популярные передачи «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах».

В Перми коллеги известной радиожурналистки Раисы Маматовой собирают деньги, чтобы оказать ей посильную помощь. Маматова в тяжелом состоянии находится в отделении паллиативной терапии и ей круглосуточно нужна сиделка. Об этом сообщила журналистка Татьяна Черепанова. «Нужна помощь. Известная пермская радиожурналистка Раиса Маматова больше двух недель лежит в отделении паллиативной терапии МСЧ №3 Перми. Состояние тяжелое, стадия терминальная. Раисе Лутфулловне круглосуточно необходима сиделка», — написала Черепанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же она опубликовала реквизиты для перевода денег. Раиса Маматова — историк и журналист. Она много лет проработала на краевом радио, где вела популярные передачи «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах».