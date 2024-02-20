Пермская журналистка Раиса Маматова госпитализирована в паллиативное отделение

В Перми коллеги известной радиожурналистки Раисы Маматовой собирают деньги, чтобы оказать ей посильную помощь. Маматова в тяжелом состоянии находится в отделении паллиативной терапии и ей круглосуточно нужна сиделка. Об этом сообщила журналистка Татьяна Черепанова.
«Нужна помощь. Известная пермская радиожурналистка Раиса Маматова больше двух недель лежит в отделении паллиативной терапии МСЧ №3 Перми. Состояние тяжелое, стадия терминальная. Раисе Лутфулловне круглосуточно необходима сиделка», — написала Черепанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Там же она опубликовала реквизиты для перевода денег.
Раиса Маматова — историк и журналист. Она много лет проработала на краевом радио, где вела популярные передачи «Зеленая волна», «Наследие», «История в лицах».
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