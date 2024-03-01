В Екатеринбурге резко выросло предложение, и цена земельных участков

Авито: предложение земельных участков в Екатеринбурге выросло на 77,5%

01 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге на фоне роста предложения земельных участков растет спрос на них (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в 2024 году количество всех типов участков (ЛПХ, ИЖС, промназначения, СНТ и ДНП), увеличилось на 77,5%, а их стоимость — на 13% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге количество участков, выставленных на продажу с января 2023-го по январь 2024-го, увеличилось на 77,5%. Средняя стоимость участков составляет 1,7 млн рублей, за год она увеличилась на 13,3%. Настолько же выросла цена сотки, которая сейчас равна 170 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Также, согласно аналитическим данным, на фоне роста экспозиции спрос на такие объекты в городе вырос в 2,4 раза. В Свердловской области количество участков, выставленных на продажу, по итогам января 2024 года сократилось на 13% в сравнении с прошлым годом. При этом спрос вырос на 15,8%.



Средняя стоимость участка в Свердловской области по итогам января составляет 500 тысяч рублей (+11% за год). А средняя цена сотки равна 41,6 тысячи рублей — за год этот показатель также увеличился на 11%. Аналитики прогнозируют, что в 2024 году рынок участков в Свердловской области и отдельно в Екатеринбурге продолжит развиваться. Интерес к таким объектам будет расти, средние ценники также повысятся.

В Екатеринбурге в 2024 году количество всех типов участков (ЛПХ, ИЖС, промназначения, СНТ и ДНП), увеличилось на 77,5%, а их стоимость — на 13% за год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге количество участков, выставленных на продажу с января 2023-го по январь 2024-го, увеличилось на 77,5%. Средняя стоимость участков составляет 1,7 млн рублей, за год она увеличилась на 13,3%. Настолько же выросла цена сотки, которая сейчас равна 170 тыс. рублей», — говорится в сообщении. Также, согласно аналитическим данным, на фоне роста экспозиции спрос на такие объекты в городе вырос в 2,4 раза. В Свердловской области количество участков, выставленных на продажу, по итогам января 2024 года сократилось на 13% в сравнении с прошлым годом. При этом спрос вырос на 15,8%. Средняя стоимость участка в Свердловской области по итогам января составляет 500 тысяч рублей (+11% за год). А средняя цена сотки равна 41,6 тысячи рублей — за год этот показатель также увеличился на 11%. Аналитики прогнозируют, что в 2024 году рынок участков в Свердловской области и отдельно в Екатеринбурге продолжит развиваться. Интерес к таким объектам будет расти, средние ценники также повысятся.