Бывший вице-мэр Екатеринбурга взялась за создание частной школы

Екатерина Сибирцева с 2020 по 2024 год была вице-мэром Екатеринбурга
Екатерина Сибирцева с 2020 по 2024 год была вице-мэром Екатеринбурга

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Екатерину Сибирцеву заметили на работе в строительной компании «Брусника». Она появилась в ролике, где рассказала о создании частной начальной школы. Однако в пресс-службе организации корреспонденту URA.RU объяснили, что Сибирцева не числится в штате, а помогает в образовательных проектах. 

«Екатерина Сибирцева наш партнер по созданию образовательных проектов. В штате компании она не состоит», — подчеркнули в «Бруснике». 

Экс-вице-мэр курирует создание частной начальной школы. Учреждение появится в отреставрированной «Брусникой» усадьбе Злоказова (находится в районе Литературного квартала Екатеринбурга). В школе будет учиться 144 ребенка. 

С 2014 года Сибирцева занимала пост замглавы по соцвопросам администрации Октябрьского района Екатеринбурга, в 2016-м стала начальником департамента образования города, а в 2020-м — вице-мэром по социальной политике. Пост заместителя главы столицы Урала она покинула в 2024 году. После чего Сибирцеву заметили в «Эрмитаж-Урале». Как она тогда объяснила, перешла в музей изобразительных искусств Екатеринбурга, став советником директора по образовательным проектам.

