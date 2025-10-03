Под Екатеринбургом «путинский автобан» встал в глухую пробку из-за страшного ДТП. Фото

На Пермском тракте выстроилась пробка из-за ДТП с Chery и КАМАЗами
Инспекторы организовали проверку
Инспекторы организовали проверку Фото:

На 317-м километре трассы P-242 возле Ревды 3 октября водитель Chery Tiggo влетел в два КАМАЗа. От мощного столкновения иномарку смяло, пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Chery Tiggo, двигаясь в направлении Перми, допустил наезд на КАМАЗ, стоящий на проезжей части. После этого легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло его столкновение с другим грузовиком КАМАЗ с полуприцепом, следовавшим в попутном направлении», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Движение на участке организовали по одной полосе, в связи с чем выстроилась огромная пробка. Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото:
Фото:

