На 317-м километре трассы P-242 возле Ревды 3 октября водитель Chery Tiggo влетел в два КАМАЗа. От мощного столкновения иномарку смяло, пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Chery Tiggo, двигаясь в направлении Перми, допустил наезд на КАМАЗ, стоящий на проезжей части. После этого легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло его столкновение с другим грузовиком КАМАЗ с полуприцепом, следовавшим в попутном направлении», — пояснили в ведомстве.
Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. Движение на участке организовали по одной полосе, в связи с чем выстроилась огромная пробка. Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.
