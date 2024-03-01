Путин присвоил почетное звание челябинскому медику

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин присвоил почетное звание старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Светлане Дедуновой. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Дедуновой Светлане Леонидовне — старшей медицинской сестре ГБУЗ „Челябинская областная клиническая больница“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 1 марта.

Ранее президент РФ присвоил почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующим отделениями ЧОКБ Александру Василенко и Антону Ефремову. В феврале медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени также был награжден глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Светлане Дедуновой. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Дедуновой Светлане Леонидовне — старшей медицинской сестре ГБУЗ „Челябинская областная клиническая больница“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 1 марта. Ранее президент РФ присвоил почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующим отделениями ЧОКБ Александру Василенко и Антону Ефремову. В феврале медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени также был награжден глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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