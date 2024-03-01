Путин присвоил почетное звание челябинскому медику

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Светлане Дедуновой. Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации“ Дедуновой Светлане Леонидовне — старшей медицинской сестре ГБУЗ „Челябинская областная клиническая больница“», — сообщается на портале. Указ глава государства подписал 1 марта.
Ранее президент РФ присвоил почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующим отделениями ЧОКБ Александру Василенко и Антону Ефремову. В феврале медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени также был награжден глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов.
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