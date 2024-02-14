14 февраля 2024

Путин наградил главу Сосновского района Ваганова

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, ваганов евгений
Евгений Ваганов получил награду президента Путина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил главу Сосновского района Челябинской области Евгения Ваганова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени. Также двум челябинским врачам были присвоены почетные звания. Соответствующая информация размещена на портале официального опубликования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Ваганова Евгения Григорьевича медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ ll степени. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ заведующим отделениями ГБУЗ „Челябинская областная клиническая больница“ Василенко Александру Георгиевичу и Ефремову Антону Павловичу», — указано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени жительницу Челябинской области Ирину Ускову. В начале февраля еще четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания.

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Президент России Владимир Путин наградил главу Сосновского района Челябинской области Евгения Ваганова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени. Также двум челябинским врачам были присвоены почетные звания. Соответствующая информация размещена на портале официального опубликования правовых актов. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Ваганова Евгения Григорьевича медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ ll степени. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ заведующим отделениями ГБУЗ „Челябинская областная клиническая больница“ Василенко Александру Георгиевичу и Ефремову Антону Павловичу», — указано в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени жительницу Челябинской области Ирину Ускову. В начале февраля еще четыре жителя Челябинской области получили награды и почетные звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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