Свердловчане ринулись исследовать локации из фильма «Мастер и Маргарита»

04 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Среди свердловчан выросла популярность булгаковских мест после экранизации романа «Мастер и Маргарита» Фото: Игорь Пантин © URA.RU Среди свердловчан на 34% выросла популярность булгаковских мест в Москве после выхода экранизации романа «Мастер и Маргарита». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФон». «Среди свердловчан популярность булгаковских мест в Москве выросла на 34%. В среднем за день один посетитель локаций романа потреблял трафик, сопоставимый с 300 минутами разговора в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении. «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по количеству туристов из Среднего Урала. Прочувствовать дух «Бала Сатаны» на Большой Садовой решились на 32% больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в прошлом году. Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 18%. Также свердловчане на 13% чаще посещают место судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. При этом место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа — особняк Саввы Морозова на Спиридоновке — свердловчане посещали на 8% реже, чем в прошлом году.

Среди свердловчан на 34% выросла популярность булгаковских мест в Москве после выхода экранизации романа «Мастер и Маргарита». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФон». «Среди свердловчан популярность булгаковских мест в Москве выросла на 34%. В среднем за день один посетитель локаций романа потреблял трафик, сопоставимый с 300 минутами разговора в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении. «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по количеству туристов из Среднего Урала. Прочувствовать дух «Бала Сатаны» на Большой Садовой решились на 32% больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в прошлом году. Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 18%. Также свердловчане на 13% чаще посещают место судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. При этом место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа — особняк Саввы Морозова на Спиридоновке — свердловчане посещали на 8% реже, чем в прошлом году.