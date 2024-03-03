03 марта 2024

Свердловчане ринулись исследовать локации из фильма «Мастер и Маргарита»

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, чемодан, отпуск, туристы
Среди свердловчан выросла популярность булгаковских мест после экранизации романа «Мастер и Маргарита» Фото:

Среди свердловчан на 34% выросла популярность булгаковских мест в Москве после выхода экранизации романа «Мастер и Маргарита». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФон».

«Среди свердловчан популярность булгаковских мест в Москве выросла на 34%. В среднем за день один посетитель локаций романа потреблял трафик, сопоставимый с 300 минутами разговора в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении.

«Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по количеству туристов из Среднего Урала. Прочувствовать дух «Бала Сатаны» на Большой Садовой решились на 32% больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в прошлом году.

Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 18%. Также свердловчане на 13% чаще посещают место судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. При этом место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа — особняк Саввы Морозова на Спиридоновке — свердловчане посещали на 8% реже, чем в прошлом году.

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Среди свердловчан на 34% выросла популярность булгаковских мест в Москве после выхода экранизации романа «Мастер и Маргарита». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФон». «Среди свердловчан популярность булгаковских мест в Москве выросла на 34%. В среднем за день один посетитель локаций романа потреблял трафик, сопоставимый с 300 минутами разговора в мессенджере Telegram», — говорится в сообщении. «Нехорошая квартира», работающая как музей Булгакова, стала лидером по количеству туристов из Среднего Урала. Прочувствовать дух «Бала Сатаны» на Большой Садовой решились на 32% больше поклонников «Мастера и Маргариты», чем в прошлом году. Большой Гнездниковский переулок, где Мастер и Маргарита впервые встретились взглядами, за год стал популярнее на 18%. Также свердловчане на 13% чаще посещают место судьбоносного разговора поэта Ивана Бездомного, литератора Михаила Берлиоза и Воланда на Патриарших прудах. При этом место, где, вероятно, могла жить главная героиня романа — особняк Саввы Морозова на Спиридоновке — свердловчане посещали на 8% реже, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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