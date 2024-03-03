Глав СКР Бастрыкин вмешался в дело банды пермских подростков

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении ребенка в Перми

04 марта 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклад из Перми (архивное фото) Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения подростка в Перми. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Побои». «Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему в Перми. В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории поселка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — сообщает Информационный центр СК России в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новых Лядов в соцсетях пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. Последний случай произошел 1 марта. После этого следователи начали проверку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения подростка в Перми. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Побои». «Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему в Перми. В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории поселка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — сообщает Информационный центр СК России в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новых Лядов в соцсетях пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. Последний случай произошел 1 марта. После этого следователи начали проверку.