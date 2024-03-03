03 марта 2024

Глав СКР Бастрыкин вмешался в дело банды пермских подростков

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении ребенка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин ждет доклад из Перми (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения подростка в Перми. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Побои».

«Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему в Перми. В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории поселка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новых Лядов в соцсетях пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. Последний случай произошел 1 марта. После этого следователи начали проверку.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании избиения подростка в Перми. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Побои». «Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему в Перми. В социальных медиа сообщалось, что 1 марта на территории поселка Новые Ляды Перми группа несовершеннолетних применила насилие в отношении мальчика 2010 года рождения», — сообщает Информационный центр СК России в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новых Лядов в соцсетях пожаловались на банду подростков, которая избивает детей. Последний случай произошел 1 марта. После этого следователи начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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