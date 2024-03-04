Свердловчанин скончался по дороге в больницу

04 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Врачи забрали мужчину на улице Орджоникидзе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) по дороге в больницу скончался пожилой мужчина. Это произошло утром 4 марта, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Ему стало плохо, он упал замертво. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но пока 60-летнего мужчину везли в больницу, он скончался», — пояснил собеседник агентство. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе около восьми утра. В пресс-службе минздрава Свердловской области от комментариев по теме отказались. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области добавили URA.RU, что сообщений криминального характера по поводу гибели данного гражданина, не было.

В Верхней Пышме (Свердловская область) по дороге в больницу скончался пожилой мужчина. Это произошло утром 4 марта, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Ему стало плохо, он упал замертво. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но пока 60-летнего мужчину везли в больницу, он скончался», — пояснил собеседник агентство. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе около восьми утра. В пресс-службе минздрава Свердловской области от комментариев по теме отказались. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области добавили URA.RU, что сообщений криминального характера по поводу гибели данного гражданина, не было.