Свердловчанин скончался по дороге в больницу

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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Врачи забрали мужчину на улице Орджоникидзе (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) по дороге в больницу скончался пожилой мужчина. Это произошло утром 4 марта, сообщил URA.RU источник из силовых структур.

«Ему стало плохо, он упал замертво. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но пока 60-летнего мужчину везли в больницу, он скончался», — пояснил собеседник агентство. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе около восьми утра.

В пресс-службе минздрава Свердловской области от комментариев по теме отказались. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области добавили URA.RU, что сообщений криминального характера по поводу гибели данного гражданина, не было.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) по дороге в больницу скончался пожилой мужчина. Это произошло утром 4 марта, сообщил URA.RU источник из силовых структур. «Ему стало плохо, он упал замертво. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, но пока 60-летнего мужчину везли в больницу, он скончался», — пояснил собеседник агентство. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе около восьми утра. В пресс-службе минздрава Свердловской области от комментариев по теме отказались. В СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области добавили URA.RU, что сообщений криминального характера по поводу гибели данного гражданина, не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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