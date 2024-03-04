В Екатеринбурге десятки полицейских оцепили школу. Фото

04 марта 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Силовики провели плановые учения в школе на ВИЗе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржцы заметили порядка десяти полицейских машин и группу силовиков возле школы №63, которая находится на ВИЗе. Как оказалось, в образовательном учреждении проводят плановые учения. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых. «Возле школы и рядом с соседними домами стоят полицейские машины на мигалках. Всего их насчитали около десяти штук. К учреждению подошли 20 человек в форме», — делится событиями читатель агентства. Полковник Горелых пояснил, что в школе проходят плановые учения. «Времена сегодня, как известно, далеко непростые, поэтому представители МВД и их коллеги из других ведомств всегда должны быть на страже интересов граждан. Такие тренировки проводились, проводятся и будут проводиться на регулярной основе в разных районах как столицы Среднего Урала, так и других муниципалитетов области», — сказал представитель свердловской полиции. Фото: E1.RU

Екатеринбуржцы заметили порядка десяти полицейских машин и группу силовиков возле школы №63, которая находится на ВИЗе. Как оказалось, в образовательном учреждении проводят плановые учения. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых. «Возле школы и рядом с соседними домами стоят полицейские машины на мигалках. Всего их насчитали около десяти штук. К учреждению подошли 20 человек в форме», — делится событиями читатель агентства. Полковник Горелых пояснил, что в школе проходят плановые учения. «Времена сегодня, как известно, далеко непростые, поэтому представители МВД и их коллеги из других ведомств всегда должны быть на страже интересов граждан. Такие тренировки проводились, проводятся и будут проводиться на регулярной основе в разных районах как столицы Среднего Урала, так и других муниципалитетов области», — сказал представитель свердловской полиции.