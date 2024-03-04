В Екатеринбурге десятки полицейских оцепили школу. Фото

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Силовики провели плановые учения в школе на ВИЗе Фото:

Екатеринбуржцы заметили порядка десяти полицейских машин и группу силовиков возле школы №63, которая находится на ВИЗе. Как оказалось, в образовательном учреждении проводят плановые учения. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

«Возле школы и рядом с соседними домами стоят полицейские машины на мигалках. Всего их насчитали около десяти штук. К учреждению подошли 20 человек в форме», — делится событиями читатель агентства.

Полковник Горелых пояснил, что в школе проходят плановые учения. «Времена сегодня, как известно, далеко непростые, поэтому представители МВД и их коллеги из других ведомств всегда должны быть на страже интересов граждан. Такие тренировки проводились, проводятся и будут проводиться на регулярной основе в разных районах как столицы Среднего Урала, так и других муниципалитетов области», — сказал представитель свердловской полиции.

Фото:

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Екатеринбуржцы заметили порядка десяти полицейских машин и группу силовиков возле школы №63, которая находится на ВИЗе. Как оказалось, в образовательном учреждении проводят плановые учения. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых. «Возле школы и рядом с соседними домами стоят полицейские машины на мигалках. Всего их насчитали около десяти штук. К учреждению подошли 20 человек в форме», — делится событиями читатель агентства. Полковник Горелых пояснил, что в школе проходят плановые учения. «Времена сегодня, как известно, далеко непростые, поэтому представители МВД и их коллеги из других ведомств всегда должны быть на страже интересов граждан. Такие тренировки проводились, проводятся и будут проводиться на регулярной основе в разных районах как столицы Среднего Урала, так и других муниципалитетов области», — сказал представитель свердловской полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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