Челябинские застройщики рассказали о резком росте себестоимости строительства жилья

В Челябинской области стройка подорожала до 44 тысяч рублей за квадратный метр

05 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В феврале в регионе себестоимость строительства выросла до 44 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области в период с 2020 по 2024 год себестоимость строительства жилья увеличилась на 40%. Об этом URA.RU 5 марта сообщил заместитель генерального директора по коммуникациям АО АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «При возведении наших объектов, с 2020 года себестоимость строительства увеличилась на 40%. Рост цен на материалы ежегодно учитывается нами при прогнозировании данных затрат», — сообщил заместитель генерального директора по коммуникациям АО АПРИ «Флай Плэнинг». Как сообщили в пресс-службе ДОМ РФ, в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость строительства квадратного метра в Челябинской области выросла с 36,7 тысяч до 44,3 тысяч рублей. При этом аналитики отметили, за последние четыре года в регионе у девелоперов, несмотря на рост себестоимости строительства и инфляцию, маржинальность по девелоперским проектам в целом не изменилась. Темпы роста стоимости продаж квартир опережали рост затрат на строительство новых микрорайонов. В городе наряду с повышением себестоимости строительства росли и цены на квартиры в новостройках. В 2023 году Челябинск стал лидером по России по росту стоимости квартир как на вторичном, так и на первичном рынках жилья. Так, в городе по сведениям портала недвижимости «Мир Квартир» за январь 2024 года, стоимость одного квадрата в новостройках поднялась до 120 тысяч 700 рублей, цена квартир в новостройках выросла до 6 млн 740 тысяч рублей за объект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в период с 2020 по 2024 год себестоимость строительства жилья увеличилась на 40%. Об этом URA.RU 5 марта сообщил заместитель генерального директора по коммуникациям АО АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков. «При возведении наших объектов, с 2020 года себестоимость строительства увеличилась на 40%. Рост цен на материалы ежегодно учитывается нами при прогнозировании данных затрат», — сообщил заместитель генерального директора по коммуникациям АО АПРИ «Флай Плэнинг». Как сообщили в пресс-службе ДОМ РФ, в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость строительства квадратного метра в Челябинской области выросла с 36,7 тысяч до 44,3 тысяч рублей. При этом аналитики отметили, за последние четыре года в регионе у девелоперов, несмотря на рост себестоимости строительства и инфляцию, маржинальность по девелоперским проектам в целом не изменилась. Темпы роста стоимости продаж квартир опережали рост затрат на строительство новых микрорайонов. В городе наряду с повышением себестоимости строительства росли и цены на квартиры в новостройках. В 2023 году Челябинск стал лидером по России по росту стоимости квартир как на вторичном, так и на первичном рынках жилья. Так, в городе по сведениям портала недвижимости «Мир Квартир» за январь 2024 года, стоимость одного квадрата в новостройках поднялась до 120 тысяч 700 рублей, цена квартир в новостройках выросла до 6 млн 740 тысяч рублей за объект.