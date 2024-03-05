Якушев посетил арт-объект Свердловской области на ВФМ

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов округа на Всемирном фестивале молодежи. Ему показали копию екатеринбургского Дома Севастьянова. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.
«Полномочный представитель Президента в УрФО посетил стенды регионов округа на ВФМ… Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке „Россия в миниатюре“: там есть копии Моста влюбленных из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области», — передает telegram-канал Urfo Info.
Отмечается, что фестиваль проходит на федеральной территории Сириус. Также Якушеву показали макет будущего студенческого кампуса мирового уровня в Тюменской области.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.