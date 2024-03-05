Якушев посетил арт-объект Свердловской области на ВФМ

05 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву показали копию Дома Севастьянова (архвиное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов округа на Всемирном фестивале молодежи. Ему показали копию екатеринбургского Дома Севастьянова. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Полномочный представитель Президента в УрФО посетил стенды регионов округа на ВФМ… Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке „Россия в миниатюре“: там есть копии Моста влюбленных из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Отмечается, что фестиваль проходит на федеральной территории Сириус. Также Якушеву показали макет будущего студенческого кампуса мирового уровня в Тюменской области.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов округа на Всемирном фестивале молодежи. Ему показали копию екатеринбургского Дома Севастьянова. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Полномочный представитель Президента в УрФО посетил стенды регионов округа на ВФМ… Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке „Россия в миниатюре“: там есть копии Моста влюбленных из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Отмечается, что фестиваль проходит на федеральной территории Сириус. Также Якушеву показали макет будущего студенческого кампуса мирового уровня в Тюменской области.