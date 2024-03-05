Якушев посетил арт-объект Свердловской области на ВФМ

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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, якушев владимир
Владимиру Якушеву показали копию Дома Севастьянова (архвиное фото) Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов округа на Всемирном фестивале молодежи. Ему показали копию екатеринбургского Дома Севастьянова. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

«Полномочный представитель Президента в УрФО посетил стенды регионов округа на ВФМ… Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке „Россия в миниатюре“: там есть копии Моста влюбленных из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области», — передает telegram-канал Urfo Info.

Отмечается, что фестиваль проходит на федеральной территории Сириус. Также Якушеву показали макет будущего студенческого кампуса мирового уровня в Тюменской области.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев осмотрел экспозиции регионов округа на Всемирном фестивале молодежи. Ему показали копию екатеринбургского Дома Севастьянова. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Полномочный представитель Президента в УрФО посетил стенды регионов округа на ВФМ… Владимир Якушев оценил арт-объекты на выставке „Россия в миниатюре“: там есть копии Моста влюбленных из Тюмени, Дома Севастьянова из Екатеринбурга, горы Таганай из Челябинской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Отмечается, что фестиваль проходит на федеральной территории Сириус. Также Якушеву показали макет будущего студенческого кампуса мирового уровня в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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