Суд отказался банкротить застройщика города-спутника под Челябинском

Суд отказал в требованиях о банкротстве застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд отказался банкротить застройщика «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из судебного определения, производство по делу прекращено.

«В удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО „Город спутник ‚Солнечная долина‘“ отказать. Производство по делу о банкротстве прекратить», — отмечено в постановлении.

Суд отказал в требованиях по иску, поданному в январе, в связи с изменившимися обстоятельствами. Задолженность перед кредитором составляла 506,6 тысячи рублей. Эту сумму ответчик выплатил. Он перечислил на счет УФНС 456,6 тысячи рублей основного долга, 49,9 тысячи рублей пени и незначительный штраф.

О строительстве города-спутника было объявлено в 2009 году. Предполагалось, что в Новом Кременкуле будет построен жилфонд на 130 тысяч жителей. В интернете работает сайт жилого комплекса с одноименным названием в поселке, создатели которого заявляют, что никакого отношения к деятельности «Город спутник „Солнечная долина“» не имеют. Сам ответчик зарегистрирован в том же населенном пункте.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Представители налоговой инспекции не ответили. В офисе застройщика заявили, что комментарии не дают, поскольку в настоящее время не работают.