Суд отказался банкротить застройщика города-спутника под Челябинском

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Суд над таджиками. Челябинск , уголовное дело, судья, суд
Суд отказал в требованиях о банкротстве застройщика Фото:

Суд отказался банкротить застройщика «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из судебного определения, производство по делу прекращено.

«В удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО „Город спутник ‚Солнечная долина‘“ отказать. Производство по делу о банкротстве прекратить», — отмечено в постановлении.

Суд отказал в требованиях по иску, поданному в январе, в связи с изменившимися обстоятельствами. Задолженность перед кредитором составляла 506,6 тысячи рублей. Эту сумму ответчик выплатил. Он перечислил на счет УФНС 456,6 тысячи рублей основного долга, 49,9 тысячи рублей пени и незначительный штраф.

О строительстве города-спутника было объявлено в 2009 году. Предполагалось, что в Новом Кременкуле будет построен жилфонд на 130 тысяч жителей. В интернете работает сайт жилого комплекса с одноименным названием в поселке, создатели которого заявляют, что никакого отношения к деятельности «Город спутник „Солнечная долина“» не имеют. Сам ответчик зарегистрирован в том же населенном пункте.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Представители налоговой инспекции не ответили. В офисе застройщика заявили, что комментарии не дают, поскольку в настоящее время не работают.

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Суд отказался банкротить застройщика «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из судебного определения, производство по делу прекращено. «В удовлетворении заявления Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО „Город спутник ‚Солнечная долина‘“ отказать. Производство по делу о банкротстве прекратить», — отмечено в постановлении. Суд отказал в требованиях по иску, поданному в январе, в связи с изменившимися обстоятельствами. Задолженность перед кредитором составляла 506,6 тысячи рублей. Эту сумму ответчик выплатил. Он перечислил на счет УФНС 456,6 тысячи рублей основного долга, 49,9 тысячи рублей пени и незначительный штраф. О строительстве города-спутника было объявлено в 2009 году. Предполагалось, что в Новом Кременкуле будет построен жилфонд на 130 тысяч жителей. В интернете работает сайт жилого комплекса с одноименным названием в поселке, создатели которого заявляют, что никакого отношения к деятельности «Город спутник „Солнечная долина“» не имеют. Сам ответчик зарегистрирован в том же населенном пункте. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Представители налоговой инспекции не ответили. В офисе застройщика заявили, что комментарии не дают, поскольку в настоящее время не работают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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