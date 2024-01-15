Под Челябинском банкротится застройщик города-спутника «Солнечная долина»

15 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Банкротство застройщика началось с долга в полмиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Челябинском банкротится компания «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма долга составила полмиллиона рублей. «Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 506,5 тысячи рублей», — отмечено на сайте суда. Долг возник перед ИФНС № 32. В настоящий момент устанавливаются исковые требования кредиторов. По данным базы СБИС, в 2023 году компания получила отрицательную прибыль. Прогноз убытка составляет 37,7 млн рублей. Годом ранее результат составил минус 25 млн. У застройщика 70% доли принадлежит ему самому, пакетом в 23% владеет компания «Комплекс», которая занимается поставкой медизделий. Оставшиеся 7% контролирует директор Бауддин Бибулатов. Компания расположена в Новом Кременкуле. В 2009 году здесь анонсировали появление города-спутника Челябинска. Строительством собиралась заняться компания «Ренова-СтройГруп», которая планировала вложить в создание жилфонда на 130 тысяч жителей порядка миллиарда рублей. Были формированы несколько микрорайонов. В поселке «Солнечная долина-2» в 2021 году был выставлен на продажу участок земли площадью 51 гектар. Продажу квартир и участков в настоящий момент рекламируют также другие владельцы. На территории заявлено создание торгово-развлекательного комплекса, аквапарка, собственного пляжа и других объектов. Высота застройки составит от трех до шестнадцати этажей. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий банкротящейся компании. В открытых источниках контакты найти не удалось. Также не получилось дозвониться до офиса совладельца, компании «Комплекс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под Челябинском банкротится компания «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма долга составила полмиллиона рублей. «Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 506,5 тысячи рублей», — отмечено на сайте суда. Долг возник перед ИФНС № 32. В настоящий момент устанавливаются исковые требования кредиторов. По данным базы СБИС, в 2023 году компания получила отрицательную прибыль. Прогноз убытка составляет 37,7 млн рублей. Годом ранее результат составил минус 25 млн. У застройщика 70% доли принадлежит ему самому, пакетом в 23% владеет компания «Комплекс», которая занимается поставкой медизделий. Оставшиеся 7% контролирует директор Бауддин Бибулатов. Компания расположена в Новом Кременкуле. В 2009 году здесь анонсировали появление города-спутника Челябинска. Строительством собиралась заняться компания «Ренова-СтройГруп», которая планировала вложить в создание жилфонда на 130 тысяч жителей порядка миллиарда рублей. Были формированы несколько микрорайонов. В поселке «Солнечная долина-2» в 2021 году был выставлен на продажу участок земли площадью 51 гектар. Продажу квартир и участков в настоящий момент рекламируют также другие владельцы. На территории заявлено создание торгово-развлекательного комплекса, аквапарка, собственного пляжа и других объектов. Высота застройки составит от трех до шестнадцати этажей. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий банкротящейся компании. В открытых источниках контакты найти не удалось. Также не получилось дозвониться до офиса совладельца, компании «Комплекс».