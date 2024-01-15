Под Челябинском банкротится застройщик города-спутника «Солнечная долина»

Под Челябинском банкротится компания «Город спутник „Солнечная долина“». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма долга составила полмиллиона рублей.
«Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 506,5 тысячи рублей», — отмечено на сайте суда.
Долг возник перед ИФНС № 32. В настоящий момент устанавливаются исковые требования кредиторов. По данным базы СБИС, в 2023 году компания получила отрицательную прибыль. Прогноз убытка составляет 37,7 млн рублей. Годом ранее результат составил минус 25 млн.
У застройщика 70% доли принадлежит ему самому, пакетом в 23% владеет компания «Комплекс», которая занимается поставкой медизделий. Оставшиеся 7% контролирует директор Бауддин Бибулатов.
Компания расположена в Новом Кременкуле. В 2009 году здесь анонсировали появление города-спутника Челябинска. Строительством собиралась заняться компания «Ренова-СтройГруп», которая планировала вложить в создание жилфонда на 130 тысяч жителей порядка миллиарда рублей. Были формированы несколько микрорайонов. В поселке «Солнечная долина-2» в 2021 году был выставлен на продажу участок земли площадью 51 гектар.
Продажу квартир и участков в настоящий момент рекламируют также другие владельцы. На территории заявлено создание торгово-развлекательного комплекса, аквапарка, собственного пляжа и других объектов. Высота застройки составит от трех до шестнадцати этажей.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий банкротящейся компании. В открытых источниках контакты найти не удалось. Также не получилось дозвониться до офиса совладельца, компании «Комплекс».
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.