Игровую зону в пермском ТРК «Семья» увеличат за счет фойе кинотеатра

На третьем этаже второй очереди пермского торгово-развлекательного комплекса «Семья» в марте будут расширять зону для игр и аттракционов. Это планируется сделать за счет площадки, которую занимает фойе кинотеатра «Синема Парк».
«Арендатором расширенной игровой площадки останется Play Day. Работы по подготовке и вводу дополнительных игровых конструкций и аттракционов будут проходить поэтапно. На это время деятельность основной части развлекательного центра не прекратится. На обновление и расширение данной зоны понадобится около двух месяцев», — сообщил telegram-канал ТРК «Семья».
Предполагается, что игровая зона расширится на 450 квадратных метров. На этих площадях будет усилена развивающе-обучающая составляющая ТРК.
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