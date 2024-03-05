05 марта 2024

Игровую зону в пермском ТРК «Семья» увеличат за счет фойе кинотеатра

© Служба новостей «URA.RU»
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В ТРК «Семья» будет больше игр и аттракционов (архивное фото)
В ТРК «Семья» будет больше игр и аттракционов (архивное фото) Фото:

На третьем этаже второй очереди пермского торгово-развлекательного комплекса «Семья» в марте будут расширять зону для игр и аттракционов. Это планируется сделать за счет площадки, которую занимает фойе кинотеатра «Синема Парк».

«Арендатором расширенной игровой площадки останется Play Day. Работы по подготовке и вводу дополнительных игровых конструкций и аттракционов будут проходить поэтапно. На это время деятельность основной части развлекательного центра не прекратится. На обновление и расширение данной зоны понадобится около двух месяцев», — сообщил telegram-канал ТРК «Семья».

Предполагается, что игровая зона расширится на 450 квадратных метров. На этих площадях будет усилена развивающе-обучающая составляющая ТРК.

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На третьем этаже второй очереди пермского торгово-развлекательного комплекса «Семья» в марте будут расширять зону для игр и аттракционов. Это планируется сделать за счет площадки, которую занимает фойе кинотеатра «Синема Парк». «Арендатором расширенной игровой площадки останется Play Day. Работы по подготовке и вводу дополнительных игровых конструкций и аттракционов будут проходить поэтапно. На это время деятельность основной части развлекательного центра не прекратится. На обновление и расширение данной зоны понадобится около двух месяцев», — сообщил telegram-канал ТРК «Семья». Предполагается, что игровая зона расширится на 450 квадратных метров. На этих площадях будет усилена развивающе-обучающая составляющая ТРК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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