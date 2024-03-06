РБК: в Челябинске за месяц подорожали квартиры в новостройках

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Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, мкр солнечный, новый дом, жилой квартал, новостройка
Стоимость «квадрата» в новостройках в феврале выросла со 108,2 тысячи до 110, 7 тысячи рублей Фото:

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,3% — со 108,2 тысячи до 110,7 тысячи рублей. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года стоимость квадратного метра в новых квартирах выросла со 108,2 тысяч до 110,7 тысяч рублей. Рост составил 2,3%», — пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки за месяц на первом месте оказалась Уфа. По итогам февраля 2024 года средняя цена квадратного метра в городе составила 148,3 тысячи рублей, что на 4,3% больше, чем в январе.

Также в феврале 2024 года на 4% выросла средняя цена квадратного метра в новых квартирах в Туле — до 114,3 тысячи рублей. Кроме того, существенно подорожали новостройки в Севастополе, рост стоимости жилья составил 3,7%, квартиры подорожали до 156,7 тысячи рублей за квадратный метр.

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В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 2,3% — со 108,2 тысячи до 110,7 тысячи рублей. Об этом сообщает «Авито Недвижимость». «В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года стоимость квадратного метра в новых квартирах выросла со 108,2 тысяч до 110,7 тысяч рублей. Рост составил 2,3%», — пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости». Среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки за месяц на первом месте оказалась Уфа. По итогам февраля 2024 года средняя цена квадратного метра в городе составила 148,3 тысячи рублей, что на 4,3% больше, чем в январе. Также в феврале 2024 года на 4% выросла средняя цена квадратного метра в новых квартирах в Туле — до 114,3 тысячи рублей. Кроме того, существенно подорожали новостройки в Севастополе, рост стоимости жилья составил 3,7%, квартиры подорожали до 156,7 тысячи рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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