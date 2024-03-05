05 марта 2024

Власти Перми нашли подрядчика для ремонта моста через Егошиху

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт моста через Егошиху должен начаться в мае
Ремонт моста через Егошиху должен начаться в мае Фото:

Власти Перми через электронные торги определили подрядчика, который проведет ремонт моста через реку Егошиху. Ремонтными работами займется ООО «Дорспецстрой». Цена контракта составила 42,3 млн рублей.

«Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик – МКУ «Благоустройство», исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой». Стоимость заключенного контракта – 42,3 млн рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что на конкурс поступила только одна заявка, которая соответствовала требованиям.

Мост через реку Егошиху является частью автодороги Стахановская — Ива. Последний раз его ремонтировали в 2008 году. Новые ремонтные работы необходимо начать 1 мая и закончить до 2 июля 2024 года. По техзаданию подрядчик должен заменить на мосту деформационные швы, а также дорожное покрытие и ограждения.

ООО «Дорспецстрой» было создано зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог. В 2023 году данная организация выполняла работы по обустройству тротуаров в Свердловском районе Перми на сумму в 2,8 млн рублей.

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Власти Перми через электронные торги определили подрядчика, который проведет ремонт моста через реку Егошиху. Ремонтными работами займется ООО «Дорспецстрой». Цена контракта составила 42,3 млн рублей. «Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик – МКУ «Благоустройство», исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой». Стоимость заключенного контракта – 42,3 млн рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что на конкурс поступила только одна заявка, которая соответствовала требованиям. Мост через реку Егошиху является частью автодороги Стахановская — Ива. Последний раз его ремонтировали в 2008 году. Новые ремонтные работы необходимо начать 1 мая и закончить до 2 июля 2024 года. По техзаданию подрядчик должен заменить на мосту деформационные швы, а также дорожное покрытие и ограждения. ООО «Дорспецстрой» было создано зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог. В 2023 году данная организация выполняла работы по обустройству тротуаров в Свердловском районе Перми на сумму в 2,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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