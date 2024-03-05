Власти Перми нашли подрядчика для ремонта моста через Егошиху

Власти Перми через электронные торги определили подрядчика, который проведет ремонт моста через реку Егошиху. Ремонтными работами займется ООО «Дорспецстрой». Цена контракта составила 42,3 млн рублей.
«Информация о процедуре заключения контракта. Заказчик – МКУ «Благоустройство», исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой». Стоимость заключенного контракта – 42,3 млн рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Уточняется, что на конкурс поступила только одна заявка, которая соответствовала требованиям.
Мост через реку Егошиху является частью автодороги Стахановская — Ива. Последний раз его ремонтировали в 2008 году. Новые ремонтные работы необходимо начать 1 мая и закончить до 2 июля 2024 года. По техзаданию подрядчик должен заменить на мосту деформационные швы, а также дорожное покрытие и ограждения.
ООО «Дорспецстрой» было создано зарегистрировано в 2015 году. Основным видом деятельности компании является строительство автодорог. В 2023 году данная организация выполняла работы по обустройству тротуаров в Свердловском районе Перми на сумму в 2,8 млн рублей.
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