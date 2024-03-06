В челябинских школах отменят уроки в дни выборов президента

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Выборы 2022. Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, урна для голосования, выборы 2024
Челябинские школьники готовятся к двум дням дистанта Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Школы Челябинской области, на территории которых расположены избирательные участки, 15 и 16 марта переведут на дистанционное обучение. Эту информацию родителей подтвердили URA.RU в региональном минобразования.

«Школы подведомственны муниципалитетам, которые и будут принимать соответствующие решения. Исходя из опытов предшествующих выборных кампаний, в случае, если есть возможность развести потоки избирателей и школьников (например, участок голосования расположен в отдельном корпусе или туда возможен доступ не через общий вход) занятия продолжатся в обычном режиме. Там же, где необходимо, ученики могут быть переведены на дистант либо им выдадут задания для работы дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства образования.

Еще один вариант — различные внеклассные мероприятия, которые также могут быть запланированы на пятницу и субботу — первые два дня голосования. Как сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии, письмо с соответствующей просьбой было отправлено в министерство заранее.

Аналогичные решения приняты и в других субъектах УрФО. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

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Школы Челябинской области, на территории которых расположены избирательные участки, 15 и 16 марта переведут на дистанционное обучение. Эту информацию родителей подтвердили URA.RU в региональном минобразования. «Школы подведомственны муниципалитетам, которые и будут принимать соответствующие решения. Исходя из опытов предшествующих выборных кампаний, в случае, если есть возможность развести потоки избирателей и школьников (например, участок голосования расположен в отдельном корпусе или туда возможен доступ не через общий вход) занятия продолжатся в обычном режиме. Там же, где необходимо, ученики могут быть переведены на дистант либо им выдадут задания для работы дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства образования. Еще один вариант — различные внеклассные мероприятия, которые также могут быть запланированы на пятницу и субботу — первые два дня голосования. Как сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии, письмо с соответствующей просьбой было отправлено в министерство заранее. Аналогичные решения приняты и в других субъектах УрФО. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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