В челябинских школах отменят уроки в дни выборов президента

Челябинские школьники готовятся к двум дням дистанта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Школы Челябинской области, на территории которых расположены избирательные участки, 15 и 16 марта переведут на дистанционное обучение. Эту информацию родителей подтвердили URA.RU в региональном минобразования.

«Школы подведомственны муниципалитетам, которые и будут принимать соответствующие решения. Исходя из опытов предшествующих выборных кампаний, в случае, если есть возможность развести потоки избирателей и школьников (например, участок голосования расположен в отдельном корпусе или туда возможен доступ не через общий вход) занятия продолжатся в обычном режиме. Там же, где необходимо, ученики могут быть переведены на дистант либо им выдадут задания для работы дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе министерства образования.

Еще один вариант — различные внеклассные мероприятия, которые также могут быть запланированы на пятницу и субботу — первые два дня голосования. Как сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии, письмо с соответствующей просьбой было отправлено в министерство заранее.

Аналогичные решения приняты и в других субъектах УрФО. Выборы президента в России пройдут 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.