Японская корпорация подала иски на челябинский бизнес за нарушение прав на аниме

06 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

По мнению японской компании, продажа продукции с изображением Наруто является ущемлением ее прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупная японская телекорпорация TV TOKYO Corporation подала 59 исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области за нарушение авторских прав на произведение избобразительного искусства. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда. «В период с 5 по 6 марта от компании „TV TOKYO Corporation“ в лице общества с ограниченной ответственностью „Азбука права“ в Арбитражный суд Челябинской области поступило 59 исковых заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Во всех случаях истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства», — сообщили в пресс-службе. Сумма предъявленных истцом исковых требований варьируется от 30 тысяч до 165 тысяч рублей. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда в настоящее время решается. TV TOKYO Corporation является правообладателем на ряд всемирно известных аниме. Самым известным из них является «Наруто», сериал по манге о котором транслировала компания. Иски касаются продажи различного рода продукции с изображениями персонажей сериалов.

Крупная японская телекорпорация TV TOKYO Corporation подала 59 исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области за нарушение авторских прав на произведение избобразительного искусства. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда. «В период с 5 по 6 марта от компании „TV TOKYO Corporation“ в лице общества с ограниченной ответственностью „Азбука права“ в Арбитражный суд Челябинской области поступило 59 исковых заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Во всех случаях истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства», — сообщили в пресс-службе. Сумма предъявленных истцом исковых требований варьируется от 30 тысяч до 165 тысяч рублей. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда в настоящее время решается. TV TOKYO Corporation является правообладателем на ряд всемирно известных аниме. Самым известным из них является «Наруто», сериал по манге о котором транслировала компания. Иски касаются продажи различного рода продукции с изображениями персонажей сериалов.