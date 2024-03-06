Японская корпорация подала иски на челябинский бизнес за нарушение прав на аниме

Крупная японская телекорпорация TV TOKYO Corporation подала 59 исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области за нарушение авторских прав на произведение избобразительного искусства. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.
«В период с 5 по 6 марта от компании „TV TOKYO Corporation“ в лице общества с ограниченной ответственностью „Азбука права“ в Арбитражный суд Челябинской области поступило 59 исковых заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Во всех случаях истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства», — сообщили в пресс-службе.
Сумма предъявленных истцом исковых требований варьируется от 30 тысяч до 165 тысяч рублей. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда в настоящее время решается.
TV TOKYO Corporation является правообладателем на ряд всемирно известных аниме. Самым известным из них является «Наруто», сериал по манге о котором транслировала компания. Иски касаются продажи различного рода продукции с изображениями персонажей сериалов.
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