Японская корпорация подала иски на челябинский бизнес за нарушение прав на аниме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие отдела Продаж комиксы и манга в Читай-Городе на Вайнера. Екатеринбург , аниме наруто
По мнению японской компании, продажа продукции с изображением Наруто является ущемлением ее прав Фото:

Крупная японская телекорпорация TV TOKYO Corporation подала 59 исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области за нарушение авторских прав на произведение избобразительного искусства. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.

«В период с 5 по 6 марта от компании „TV TOKYO Corporation“ в лице общества с ограниченной ответственностью „Азбука права“ в Арбитражный суд Челябинской области поступило 59 исковых заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Во всех случаях истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства», — сообщили в пресс-службе.

Сумма предъявленных истцом исковых требований варьируется от 30 тысяч до 165 тысяч рублей. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда в настоящее время решается.

TV TOKYO Corporation является правообладателем на ряд всемирно известных аниме. Самым известным из них является «Наруто», сериал по манге о котором транслировала компания. Иски касаются продажи различного рода продукции с изображениями персонажей сериалов.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупная японская телекорпорация TV TOKYO Corporation подала 59 исковых заявлений в Арбитражный суд Челябинской области за нарушение авторских прав на произведение избобразительного искусства. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда. «В период с 5 по 6 марта от компании „TV TOKYO Corporation“ в лице общества с ограниченной ответственностью „Азбука права“ в Арбитражный суд Челябинской области поступило 59 исковых заявлений в отношении индивидуальных предпринимателей Челябинской области. Во всех случаях истец требует взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства», — сообщили в пресс-службе. Сумма предъявленных истцом исковых требований варьируется от 30 тысяч до 165 тысяч рублей. Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда в настоящее время решается. TV TOKYO Corporation является правообладателем на ряд всемирно известных аниме. Самым известным из них является «Наруто», сериал по манге о котором транслировала компания. Иски касаются продажи различного рода продукции с изображениями персонажей сериалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...