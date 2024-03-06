Жители ХМАО жалуются на то, что автобусы не выходят на маршрут

Жители Нягани и Пыть-Яха жалуются на отсутствие автобусов на городских маршрутах

07 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Жители Нягани и Пыть-Яха жалуются на работу общественного транспорта Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жители сразу двух муниципалитетов Югры выразили недовольство из-за отсутствия автобусов на своих маршрутах. В Нягани и Пыть-Яхе люди жалуются, что не понимают, будет ли сегодня курсировать нужный автобус или нет. Своими жалобами пассажиры поделились в городских чатах. «Маршрут 3 на 8:20 от ОКБ сегодня опять отсутствовал! Такое ощущение, что этот дурдом с транспортом у нас никогда не закончится! Раньше хоть информацию сообщали! В диспетчерскую не дозвониться, никто ничего не знает», — написала жительница Пыть-Яха в городском чате. По словам женщины, процесс выезда автобусов на линию никто не контролирует. Подобные жалобы появились и в соцсетях Нягани от местных пассажиров. Они пожаловались на то, что автобусы №5 и №7 ездят не по расписанию, а то и вовсе не выходят на линию. Также югорчане недоумевают, почему водители периодически не заезжают в определенные районы города. На жалобы жителей Нягани в компании «Вилма», которая занимается перевозками, ответили, что расписание на данный момент корректируется с учетом пожеланий пассажиров. В скором времени новое расписание будет доступно. Для уточнения деталей корреспондент агентства направил запрос в мэрии муниципалитетов. На момент публикации материала ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители сразу двух муниципалитетов Югры выразили недовольство из-за отсутствия автобусов на своих маршрутах. В Нягани и Пыть-Яхе люди жалуются, что не понимают, будет ли сегодня курсировать нужный автобус или нет. Своими жалобами пассажиры поделились в городских чатах. «Маршрут 3 на 8:20 от ОКБ сегодня опять отсутствовал! Такое ощущение, что этот дурдом с транспортом у нас никогда не закончится! Раньше хоть информацию сообщали! В диспетчерскую не дозвониться, никто ничего не знает», — написала жительница Пыть-Яха в городском чате. По словам женщины, процесс выезда автобусов на линию никто не контролирует. Подобные жалобы появились и в соцсетях Нягани от местных пассажиров. Они пожаловались на то, что автобусы №5 и №7 ездят не по расписанию, а то и вовсе не выходят на линию. Также югорчане недоумевают, почему водители периодически не заезжают в определенные районы города. На жалобы жителей Нягани в компании «Вилма», которая занимается перевозками, ответили, что расписание на данный момент корректируется с учетом пожеланий пассажиров. В скором времени новое расписание будет доступно. Для уточнения деталей корреспондент агентства направил запрос в мэрии муниципалитетов. На момент публикации материала ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам.