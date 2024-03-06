06 марта 2024

Жители ХМАО жалуются на то, что автобусы не выходят на маршрут

Жители Нягани и Пыть-Яха жалуются на отсутствие автобусов на городских маршрутах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы и автобусные остановки. Сургут, остановка, автобусная остановка, ожидание автобуса
Жители Нягани и Пыть-Яха жалуются на работу общественного транспорта Фото:

Жители сразу двух муниципалитетов Югры выразили недовольство из-за отсутствия автобусов на своих маршрутах. В Нягани и Пыть-Яхе люди жалуются, что не понимают, будет ли сегодня курсировать нужный автобус или нет. Своими жалобами пассажиры поделились в городских чатах.

«Маршрут 3 на 8:20 от ОКБ сегодня опять отсутствовал! Такое ощущение, что этот дурдом с транспортом у нас никогда не закончится! Раньше хоть информацию сообщали! В диспетчерскую не дозвониться, никто ничего не знает», — написала жительница Пыть-Яха в городском чате. По словам женщины, процесс выезда автобусов на линию никто не контролирует.

Подобные жалобы появились и в соцсетях Нягани от местных пассажиров. Они пожаловались на то, что автобусы №5 и №7 ездят не по расписанию, а то и вовсе не выходят на линию. Также югорчане недоумевают, почему водители периодически не заезжают в определенные районы города. На жалобы жителей Нягани в компании «Вилма», которая занимается перевозками, ответили, что расписание на данный момент корректируется с учетом пожеланий пассажиров. В скором времени новое расписание будет доступно.

Для уточнения деталей корреспондент агентства направил запрос в мэрии муниципалитетов. На момент публикации материала ответы не были получены.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители сразу двух муниципалитетов Югры выразили недовольство из-за отсутствия автобусов на своих маршрутах. В Нягани и Пыть-Яхе люди жалуются, что не понимают, будет ли сегодня курсировать нужный автобус или нет. Своими жалобами пассажиры поделились в городских чатах. «Маршрут 3 на 8:20 от ОКБ сегодня опять отсутствовал! Такое ощущение, что этот дурдом с транспортом у нас никогда не закончится! Раньше хоть информацию сообщали! В диспетчерскую не дозвониться, никто ничего не знает», — написала жительница Пыть-Яха в городском чате. По словам женщины, процесс выезда автобусов на линию никто не контролирует. Подобные жалобы появились и в соцсетях Нягани от местных пассажиров. Они пожаловались на то, что автобусы №5 и №7 ездят не по расписанию, а то и вовсе не выходят на линию. Также югорчане недоумевают, почему водители периодически не заезжают в определенные районы города. На жалобы жителей Нягани в компании «Вилма», которая занимается перевозками, ответили, что расписание на данный момент корректируется с учетом пожеланий пассажиров. В скором времени новое расписание будет доступно. Для уточнения деталей корреспондент агентства направил запрос в мэрии муниципалитетов. На момент публикации материала ответы не были получены. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...