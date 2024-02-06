Жители Ханты-Мансийска жалуются на переполненные автобусы

Жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам.
«Куда в городе исчезли большие автобусы? Невозможно ездить в этих „коротышках“, давка полная. Как шпроты в банке!» — восклицает местный житель в «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях под постом югорчане добавили, что автобусы почти всегда переполнены на маршрутах 5 и 1 — самых популярных у ханты-мансийцев.
В мэрии города прокомментировали жалобу местных жителей. «Пассажиропоток в текущем году увеличился на 25%, поэтому общественный транспорт, действительно, работает с перегрузкой. В этом году планируется заключение нового муниципального контракта и закупка 5 автобусов большей вместимости, что уменьшит интервал движения», — сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.
Уже с 1 августа запланирован выпуск на линию новых вместительных автобусов. При этом, по заверению мэрии, время ожидания общественного транспорта существенно сократится.
Ранее URA.RU писало о том, что правительство Югры заключило госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Транспорт отойдет в распоряжение округа до 1 июня 2024 года.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.