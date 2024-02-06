06 февраля 2024

Жители Ханты-Мансийска жалуются на переполненные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, оплата проезда, пассажиры
Жители Ханты-Мансийска жалуются на давку в общественном транспорте Фото:

Жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам.

«Куда в городе исчезли большие автобусы? Невозможно ездить в этих „коротышках“, давка полная. Как шпроты в банке!» — восклицает местный житель в «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях под постом югорчане добавили, что автобусы почти всегда переполнены на маршрутах 5 и 1 — самых популярных у ханты-мансийцев.

В мэрии города прокомментировали жалобу местных жителей. «Пассажиропоток в текущем году увеличился на 25%, поэтому общественный транспорт, действительно, работает с перегрузкой. В этом году планируется заключение нового муниципального контракта и закупка 5 автобусов большей вместимости, что уменьшит интервал движения», — сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Уже с 1 августа запланирован выпуск на линию новых вместительных автобусов. При этом, по заверению мэрии, время ожидания общественного транспорта существенно сократится.

Ранее URA.RU писало о том, что правительство Югры заключило госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Транспорт отойдет в распоряжение округа до 1 июня 2024 года.

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Жители Ханты-Мансийска недовольны переполненным общественным транспортом. Горожане требуют пустить вместительные автобусы по самым востребованным маршрутам. «Куда в городе исчезли большие автобусы? Невозможно ездить в этих „коротышках“, давка полная. Как шпроты в банке!» — восклицает местный житель в «ВКонтакте» в группе «Типичный Ханты-Мансийск». В комментариях под постом югорчане добавили, что автобусы почти всегда переполнены на маршрутах 5 и 1 — самых популярных у ханты-мансийцев. В мэрии города прокомментировали жалобу местных жителей. «Пассажиропоток в текущем году увеличился на 25%, поэтому общественный транспорт, действительно, работает с перегрузкой. В этом году планируется заключение нового муниципального контракта и закупка 5 автобусов большей вместимости, что уменьшит интервал движения», — сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска. Уже с 1 августа запланирован выпуск на линию новых вместительных автобусов. При этом, по заверению мэрии, время ожидания общественного транспорта существенно сократится. Ранее URA.RU писало о том, что правительство Югры заключило госконтракт на 3 миллиарда рублей с ООО «АвтоМАЗ» на поставку 165 пассажирских автобусов большого класса (до 12 метров в длину). Транспорт отойдет в распоряжение округа до 1 июня 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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