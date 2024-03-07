07 марта 2024

Женщинам Челябинска желают, чтобы в общественном транспорте их радовала каждая минута. Видео

Сотрудники автобусного парка Челябинска поздравили прекрасных дам с 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт
Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины Фото:

Коллектив челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») поздравил прекрасных дам с Международным женским днем — 8 Марта. Женщинам пожелали, чтобы каждая минута в общественном транспорте приносила положительные эмоции, говорится в видео в telegram-канале «Челябинск, который смог».

«Милые дамы, „Служба организации движения“ поздравляет вас с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы каждая минута, проведенная в общественном транспорте, приносила только положительные эмоции», — отметил в видео директор МУП «СОД» Валерий Кочетков.

Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины. Женщины за рулем автобуса встречаются редко. Тем не менее в коллективе автопарка Челябинска работают 462 водителя, из них 44 — женщины. «Мы выбрали эту профессию потому, что любим движение, большой автобус, комфорт. Мы стараемся с комфортом возить людей», — добавили сотрудницы предприятия и пригласили женщин пополнить ряды работников автопарка.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коллектив челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») поздравил прекрасных дам с Международным женским днем — 8 Марта. Женщинам пожелали, чтобы каждая минута в общественном транспорте приносила положительные эмоции, говорится в видео в telegram-канале «Челябинск, который смог». «Милые дамы, „Служба организации движения“ поздравляет вас с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы каждая минута, проведенная в общественном транспорте, приносила только положительные эмоции», — отметил в видео директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины. Женщины за рулем автобуса встречаются редко. Тем не менее в коллективе автопарка Челябинска работают 462 водителя, из них 44 — женщины. «Мы выбрали эту профессию потому, что любим движение, большой автобус, комфорт. Мы стараемся с комфортом возить людей», — добавили сотрудницы предприятия и пригласили женщин пополнить ряды работников автопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...