Общество Женщинам Челябинска желают, чтобы в общественном транспорте их радовала каждая минута. Видео Сотрудники автобусного парка Челябинска поздравили прекрасных дам с 8 Марта 08 марта 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллектив челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») поздравил прекрасных дам с Международным женским днем — 8 Марта. Женщинам пожелали, чтобы каждая минута в общественном транспорте приносила положительные эмоции, говорится в видео в telegram-канале «Челябинск, который смог». «Милые дамы, „Служба организации движения“ поздравляет вас с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы каждая минута, проведенная в общественном транспорте, приносила только положительные эмоции», — отметил в видео директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины. Женщины за рулем автобуса встречаются редко. Тем не менее в коллективе автопарка Челябинска работают 462 водителя, из них 44 — женщины. «Мы выбрали эту профессию потому, что любим движение, большой автобус, комфорт. Мы стараемся с комфортом возить людей», — добавили сотрудницы предприятия и пригласили женщин пополнить ряды работников автопарка. Коллектив челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») поздравил прекрасных дам с Международным женским днем — 8 Марта. Женщинам пожелали, чтобы каждая минута в общественном транспорте приносила положительные эмоции, говорится в видео в telegram-канале «Челябинск, который смог». «Милые дамы, „Служба организации движения“ поздравляет вас с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы каждая минута, проведенная в общественном транспорте, приносила только положительные эмоции», — отметил в видео директор МУП «СОД» Валерий Кочетков. Челябинцы привыкли, что, чаще всего, городским транспортом управляют мужчины. Женщины за рулем автобуса встречаются редко. Тем не менее в коллективе автопарка Челябинска работают 462 водителя, из них 44 — женщины. «Мы выбрали эту профессию потому, что любим движение, большой автобус, комфорт. Мы стараемся с комфортом возить людей», — добавили сотрудницы предприятия и пригласили женщин пополнить ряды работников автопарка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям