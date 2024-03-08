В США появился истребитель, способный сбросить ядерную бомбу

08 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Истребитель F-35A сертифицировали для несения ядерной бомбы на борту Фото: Министерство обороны Великобритании В США появился новый истребитель F-35A, который получил сертификацию на перевозку термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом рассказал представитель Объединенного программного офиса F-35 Расс Гомере. «Объединенный ударный истребитель F-35A сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12», — передает слова Гомере издание Breaking Defense. Он добавил, что необходимая сертификация была получена 12 октября 2023 года. Этот результат был достигнут за несколько месяцев до запланированного срока, который был назначен на январь 2024 года. Благодаря этому сейчас некоторые истребители F-35A имеют возможность нести ядерное оружие, что делает их самолетами двойного назначения, заключил Гомере. Также известно, что американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США. При этом количество ядерных боеприпасов останется неизменным. B61 — водородная бомба, которая была разработана в 1960-х годах. Последние испытания без боезаряда были проведены в 2015 году.

В США появился новый истребитель F-35A, который получил сертификацию на перевозку термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Об этом рассказал представитель Объединенного программного офиса F-35 Расс Гомере. «Объединенный ударный истребитель F-35A сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12», — передает слова Гомере издание Breaking Defense. Он добавил, что необходимая сертификация была получена 12 октября 2023 года. Этот результат был достигнут за несколько месяцев до запланированного срока, который был назначен на январь 2024 года. Благодаря этому сейчас некоторые истребители F-35A имеют возможность нести ядерное оружие, что делает их самолетами двойного назначения, заключил Гомере. Также известно, что американские власти планируют модернизировать ядерную бомбу B61, которая является основным ядерным оружием стратегических сил США. При этом количество ядерных боеприпасов останется неизменным. B61 — водородная бомба, которая была разработана в 1960-х годах. Последние испытания без боезаряда были проведены в 2015 году.