09 марта 2024
08 марта 2024

На Урале автоинспекторы поймали за рулем пьяную женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Алкотестер показал, что женщина была пьяна (архивное фото) Фото:

В деревне Кириллова Ирбитского района (Свердловская область) в ночь на 9 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулем Nissan Qashqai. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«В ночь с 8 на 9 марта в деревне Кириллова Ирбитского района сотрудниками Госавтоинспекции исключена из дорожного движения автоледи, которая управляла автомобилем Nissan Qashqai в состоянии опьянения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По словам женщины, она весь день была на работе и употребляла лишь безалкогольные напитки.

Однако алкотестер показал 0,551 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отметили в ведомстве. Сейчас женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

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В деревне Кириллова Ирбитского района (Свердловская область) в ночь на 9 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулем Nissan Qashqai. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «В ночь с 8 на 9 марта в деревне Кириллова Ирбитского района сотрудниками Госавтоинспекции исключена из дорожного движения автоледи, которая управляла автомобилем Nissan Qashqai в состоянии опьянения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По словам женщины, она весь день была на работе и употребляла лишь безалкогольные напитки. Однако алкотестер показал 0,551 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отметили в ведомстве. Сейчас женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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