На Урале автоинспекторы поймали за рулем пьяную женщину. Видео

10 марта 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Алкотестер показал, что женщина была пьяна (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Кириллова Ирбитского района (Свердловская область) в ночь на 9 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулем Nissan Qashqai. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «В ночь с 8 на 9 марта в деревне Кириллова Ирбитского района сотрудниками Госавтоинспекции исключена из дорожного движения автоледи, которая управляла автомобилем Nissan Qashqai в состоянии опьянения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По словам женщины, она весь день была на работе и употребляла лишь безалкогольные напитки. Однако алкотестер показал 0,551 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отметили в ведомстве. Сейчас женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.

В деревне Кириллова Ирбитского района (Свердловская область) в ночь на 9 марта автоинспекторы поймали пьяную женщину за рулем Nissan Qashqai. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «В ночь с 8 на 9 марта в деревне Кириллова Ирбитского района сотрудниками Госавтоинспекции исключена из дорожного движения автоледи, которая управляла автомобилем Nissan Qashqai в состоянии опьянения», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По словам женщины, она весь день была на работе и употребляла лишь безалкогольные напитки. Однако алкотестер показал 0,551 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, отметили в ведомстве. Сейчас женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет.