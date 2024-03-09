Взрыв на газопроводе, мошенники подделывают голос губернатора: новости ХМАО за неделю

Главные новости ХМАО за неделю с 4 по 10 марта

10 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Взрывы на газопроводе и нефтяном месторождении в ХМАО были оперативно ликвидированы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В ХМАО за неделю произошли взрывы на нефтяном месторождении и ветке газопровода, а мошенники начали подделывать голос губернатора Югры Натальи Комаровой. URA.RU приводит подборку главных событий Югры за неделю с 4 по 10 марта. Взрывы на месторождениях На Приобском нефтяном месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, 8 марта вспыхнул пожар. Объект расположен в 85 километрах от Ханты-Мансийска. В пресс-службе окружного Управления МЧС рассказали, что их подразделения в тушении пожара участия не принимали. В результате ЧП пострадавших и повреждений нет. Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали дознаватели для выяснения причин произошедшего. На следующий день 9 марта на ветке газопровода в Белоярском районе рядом с поселком Лыхма произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет. В окружном Управлении МЧС сообщили, что для ликвидации пожара спасатели не привлекались. Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве. Мошенники начали подделывать голос губернатора ХМАО Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос. Глава региона добавила, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, Комарова попросила делать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры. Министр МВД Колокольцев представил экс-главу УМВД ХМАО в новой должности Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил подчиненным нового начальника полиции Татарстана Дамира Сатретдинова. Ранее он являлся главой УМВД по ХМАО. Колокольцев поручил новому руководителю уделить особое внимание борьбе с IT-преступлениями. Указ о переводе Сатретдинова в Казань был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта. В новой должности ему будет присвоено звание генерал-лейтенанта. Начальник полиции Сургута Виталий Провоторов скоро приступит к кадровым решениям Экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов. В новой должности он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. Инсайдер URA.RU поделился, что требуется первый зам и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. В ХМАО нейросети будут писать законы IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал. Комарова протестировала собственного нейроассистента Губернатор ХМАО Наталья Комарова протестировала нейроассистента, который должен вызывать ее замов на ковер и следить за исполнением бюджета. Тесты выявили, что генеративная модель, на базе которой создавался цифровой помощник, недостаточно активно реагирует на запросы главы региона, и ассистента направили на доработку. Нейроассистенту дали имя «Миша». Работники «Сургутнефтегаза» потерялись в тайге Инцидент произошел на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии. Диспетчер отправил экипаж цементировочного агрегата на куст нефтедобывающих скважин, но по дороге техника провалилась в ручей, который невозможно было объехать. Связи в лесу не было, и работники приняли решение ждать помощи. Еды, воды и топлива хватило на двое суток, после чего машинист агрегата отправился за подмогой. Оказалось, что работников не искали и не проверяли, как они добрались до места назначения. Нефтяники после ЧП составили жалобу генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову, но ее оставили без внимания. Тогда работники обратились в независимый профсоюз «Профсвобода», который направил обращение нефтяников гендиректору компании. В настоящее время ведется служебное расследование инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО за неделю произошли взрывы на нефтяном месторождении и ветке газопровода, а мошенники начали подделывать голос губернатора Югры Натальи Комаровой. URA.RU приводит подборку главных событий Югры за неделю с 4 по 10 марта. На Приобском нефтяном месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, 8 марта вспыхнул пожар. Объект расположен в 85 километрах от Ханты-Мансийска. В пресс-службе окружного Управления МЧС рассказали, что их подразделения в тушении пожара участия не принимали. В результате ЧП пострадавших и повреждений нет. Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали дознаватели для выяснения причин произошедшего. На следующий день 9 марта на ветке газопровода в Белоярском районе рядом с поселком Лыхма произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет. В окружном Управлении МЧС сообщили, что для ликвидации пожара спасатели не привлекались. Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве. Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос. Глава региона добавила, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, Комарова попросила делать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил подчиненным нового начальника полиции Татарстана Дамира Сатретдинова. Ранее он являлся главой УМВД по ХМАО. Колокольцев поручил новому руководителю уделить особое внимание борьбе с IT-преступлениями. Указ о переводе Сатретдинова в Казань был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта. В новой должности ему будет присвоено звание генерал-лейтенанта. Экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов. В новой должности он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. Инсайдер URA.RU поделился, что требуется первый зам и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями. IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал. Губернатор ХМАО Наталья Комарова протестировала нейроассистента, который должен вызывать ее замов на ковер и следить за исполнением бюджета. Тесты выявили, что генеративная модель, на базе которой создавался цифровой помощник, недостаточно активно реагирует на запросы главы региона, и ассистента направили на доработку. Нейроассистенту дали имя «Миша». Инцидент произошел на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии. Диспетчер отправил экипаж цементировочного агрегата на куст нефтедобывающих скважин, но по дороге техника провалилась в ручей, который невозможно было объехать. Связи в лесу не было, и работники приняли решение ждать помощи. Еды, воды и топлива хватило на двое суток, после чего машинист агрегата отправился за подмогой. Оказалось, что работников не искали и не проверяли, как они добрались до места назначения. Нефтяники после ЧП составили жалобу генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову, но ее оставили без внимания. Тогда работники обратились в независимый профсоюз «Профсвобода», который направил обращение нефтяников гендиректору компании. В настоящее время ведется служебное расследование инцидента.