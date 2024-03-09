Взрыв на газопроводе, мошенники подделывают голос губернатора: новости ХМАО за неделю

В ХМАО за неделю произошли взрывы на нефтяном месторождении и ветке газопровода, а мошенники начали подделывать голос губернатора Югры Натальи Комаровой. URA.RU приводит подборку главных событий Югры за неделю с 4 по 10 марта.
Взрывы на месторождениях
На Приобском нефтяном месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, 8 марта вспыхнул пожар. Объект расположен в 85 километрах от Ханты-Мансийска. В пресс-службе окружного Управления МЧС рассказали, что их подразделения в тушении пожара участия не принимали. В результате ЧП пострадавших и повреждений нет. Возгорание было оперативно ликвидировано. На месте работали дознаватели для выяснения причин произошедшего.
На следующий день 9 марта на ветке газопровода в Белоярском районе рядом с поселком Лыхма произошел взрыв. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет. В окружном Управлении МЧС сообщили, что для ликвидации пожара спасатели не привлекались. Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве.
Мошенники начали подделывать голос губернатора ХМАО
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос. Глава региона добавила, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, Комарова попросила делать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры.
Министр МВД Колокольцев представил экс-главу УМВД ХМАО в новой должности
Министр МВД РФ Владимир Колокольцев представил подчиненным нового начальника полиции Татарстана Дамира Сатретдинова. Ранее он являлся главой УМВД по ХМАО. Колокольцев поручил новому руководителю уделить особое внимание борьбе с IT-преступлениями.
Указ о переводе Сатретдинова в Казань был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта. В новой должности ему будет присвоено звание генерал-лейтенанта.
Начальник полиции Сургута Виталий Провоторов скоро приступит к кадровым решениям
Экс-глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута. Новым руководителем городского управления стал Виталий Провоторов. В новой должности он столкнулся с дефицитом кадров на ключевых позициях. Инсайдер URA.RU поделился, что требуется первый зам и заместителя по кадрам. На этих позициях работают сотрудники с приставкой и. о. Среди подчиненных ходят разговоры о том, что в скором времени будет ротация в руководстве уголовного розыска. Другой собеседник URA.RU близкий к силовым структурам считает, что Провоторов, напротив, не будет спешить с кадровыми ротациями.
В ХМАО нейросети будут писать законы
IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал.
Комарова протестировала собственного нейроассистента
Губернатор ХМАО Наталья Комарова протестировала нейроассистента, который должен вызывать ее замов на ковер и следить за исполнением бюджета. Тесты выявили, что генеративная модель, на базе которой создавался цифровой помощник, недостаточно активно реагирует на запросы главы региона, и ассистента направили на доработку. Нейроассистенту дали имя «Миша».
Работники «Сургутнефтегаза» потерялись в тайге
Инцидент произошел на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза» в Якутии. Диспетчер отправил экипаж цементировочного агрегата на куст нефтедобывающих скважин, но по дороге техника провалилась в ручей, который невозможно было объехать. Связи в лесу не было, и работники приняли решение ждать помощи. Еды, воды и топлива хватило на двое суток, после чего машинист агрегата отправился за подмогой. Оказалось, что работников не искали и не проверяли, как они добрались до места назначения.
Нефтяники после ЧП составили жалобу генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову, но ее оставили без внимания. Тогда работники обратились в независимый профсоюз «Профсвобода», который направил обращение нефтяников гендиректору компании. В настоящее время ведется служебное расследование инцидента.
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