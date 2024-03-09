09 марта 2024

Свердловчанин, пойманный за пьяной ездой на тракторе, попадет под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, уборка снега, трактор, жкх, автомобиль, движение, дорога
Тракторист выпивал дома, после чего решил пойти почистить снег (архивное фото) Фото:

В селе Городище Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного тракториста, которого ранее лишили прав за езду в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В селе Городище Свердловской области нарядом ДПС для проверки документов остановлен трактор МТЗ-82… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,654 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, тракторист был пьян… Ранее [он] был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок лишения на момент нового противоправного деяния не истек», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель рассказал инспекторам, что распивал спиртное дома, после чего решил почистить снег на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление трактором в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет, а также конфискация транспорта.

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В селе Городище Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного тракториста, которого ранее лишили прав за езду в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в областной Госавтоинспекции. «В селе Городище Свердловской области нарядом ДПС для проверки документов остановлен трактор МТЗ-82… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,654 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, тракторист был пьян… Ранее [он] был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок лишения на момент нового противоправного деяния не истек», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель рассказал инспекторам, что распивал спиртное дома, после чего решил почистить снег на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление трактором в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет, а также конфискация транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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