Свердловчанин, пойманный за пьяной ездой на тракторе, попадет под уголовное дело

В селе Городище Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного тракториста, которого ранее лишили прав за езду в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в областной Госавтоинспекции.
«В селе Городище Свердловской области нарядом ДПС для проверки документов остановлен трактор МТЗ-82… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,654 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, тракторист был пьян… Ранее [он] был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, срок лишения на момент нового противоправного деяния не истек», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель рассказал инспекторам, что распивал спиртное дома, после чего решил почистить снег на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление трактором в пьяном виде лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет, а также конфискация транспорта.
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