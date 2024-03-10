10 марта 2024

У части россиян начали блокировать WhatsApp*

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Перенести аккаунт с одного телефона Huawei на другой невозможно Фото:

У части владельцев телефонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При запуске модифицированной версии появлялось уведомление о необходимости запуска оригинального приложения, после чего он заблокировался, рассказала пользовательница, столкнувшаяся с проблемой.

«К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», — рассказала девушка радио Business FM. Она уточнила, что неофициальные версии приложения блокируются регулярно.

Девушка установила WhatsApp через приложение для установки программ, однако в поддержке не уточнили, поможет ли такая мера от блокировки. Еще одна проблема, с которой столкнулась девушка, — невозможность переноса аккаунта WhatsApp с одного смартфона Huawei на другой телефон от этого же производителя.

В феврале 2024 года WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России, передает RT. Сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тысяч рублей.

*WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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У части владельцев телефонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При запуске модифицированной версии появлялось уведомление о необходимости запуска оригинального приложения, после чего он заблокировался, рассказала пользовательница, столкнувшаяся с проблемой. «К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», — рассказала девушка радио Business FM. Она уточнила, что неофициальные версии приложения блокируются регулярно. Девушка установила WhatsApp через приложение для установки программ, однако в поддержке не уточнили, поможет ли такая мера от блокировки. Еще одна проблема, с которой столкнулась девушка, — невозможность переноса аккаунта WhatsApp с одного смартфона Huawei на другой телефон от этого же производителя. В феврале 2024 года WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России, передает RT. Сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тысяч рублей. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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