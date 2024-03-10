Общество У части россиян начали блокировать WhatsApp* 11 марта 2024 в 00:28 Размер текста - 17 + Перенести аккаунт с одного телефона Huawei на другой невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU У части владельцев телефонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При запуске модифицированной версии появлялось уведомление о необходимости запуска оригинального приложения, после чего он заблокировался, рассказала пользовательница, столкнувшаяся с проблемой. «К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», — рассказала девушка радио Business FM. Она уточнила, что неофициальные версии приложения блокируются регулярно. Девушка установила WhatsApp через приложение для установки программ, однако в поддержке не уточнили, поможет ли такая мера от блокировки. Еще одна проблема, с которой столкнулась девушка, — невозможность переноса аккаунта WhatsApp с одного смартфона Huawei на другой телефон от этого же производителя. В феврале 2024 года WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России, передает RT. Сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тысяч рублей. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ У части владельцев телефонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При запуске модифицированной версии появлялось уведомление о необходимости запуска оригинального приложения, после чего он заблокировался, рассказала пользовательница, столкнувшаяся с проблемой. «К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», — рассказала девушка радио Business FM. Она уточнила, что неофициальные версии приложения блокируются регулярно. Девушка установила WhatsApp через приложение для установки программ, однако в поддержке не уточнили, поможет ли такая мера от блокировки. Еще одна проблема, с которой столкнулась девушка, — невозможность переноса аккаунта WhatsApp с одного смартфона Huawei на другой телефон от этого же производителя. В феврале 2024 года WhatsApp оштрафовали за нарушение правил деятельности в России, передает RT. Сумма назначенного мессенджеру штрафа составила 500 тысяч рублей. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям